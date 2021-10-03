https://ria.ru/20211003/kadry-1752835063.html

NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"

NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 03.10.2021

NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"

Сенатор-республиканец Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, пытаясь подтолкнуть администрацию США к более решительным действиям против... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T00:42

2021-10-03T00:42

2021-10-03T07:29

в мире

сша

миссури

газпром

энтони блинкен

ллойд остин

тед круз (сенатор от штата техас)

россия

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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, пытаясь подтолкнуть администрацию США к более решительным действиям против газопровода "Северный поток — 2", тем самым, провоцируя своеобразный кадровый кризис, пишет New York Times.Круз не в состоянии в одиночку заблокировать назначения по дипломатической линии, но в отсутствие "единодушного согласия" сенату приходится тратить на обсуждение кандидатур многие часы, которые далеко не всегда удается выкроить в плотном рабочем графике, отмечает издание.Круз является инициатором наиболее жестких санкций против "Северного потока — 2". Он недоволен тем, что администрация Джо Байдена освободила от ограничений некоторых ключевых участников проекта, смирилась с его существованием и теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.Глава международного комитета сената Боб Менендез назвал действия Круза "беспрецедентными" и заявил, что не сталкивался ни с чем подобным за 30 лет своей карьеры. "Они на самом деле подрывают процесс национальной безопасности. Мы видим... задержку всех назначений без разбора — вне зависимости от того, имеют ли они отношение к политическим вопросам на кону", - цитирует сенатора NYT.У Круза уже нашлись подражатели. Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули угрожает блокировать все назначения в аппарате национальной безопасности до тех пор, пока госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин не уйдут в отставку, взяв ответственность за неудачный вывод войск из Афганистана, пишет издание."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Палата представителей США включила в проект оборонного бюджета на 2022 год пункт, обязывающий Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока — 2". Утвержденный конгрессменами документ будет рассматриваться в сенате, а затем его должен будет подписать президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/gaz-1752796244.html

https://ria.ru/20211001/potok-1752641746.html

сша

миссури

россия

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в мире, сша, миссури, газпром, энтони блинкен, ллойд остин, тед круз (сенатор от штата техас), россия