00:42 03.10.2021 (обновлено: 07:29 03.10.2021)
NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
NYT: сенатор Круз вызвал "кадровый кризис" из-за борьбы вокруг "Северного потока — 2"
© AP Photo / Justin HayworthСенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз
© AP Photo / Justin Hayworth
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, пытаясь подтолкнуть администрацию США к более решительным действиям против газопровода "Северный поток — 2", тем самым, провоцируя своеобразный кадровый кризис, пишет New York Times.
Круз не в состоянии в одиночку заблокировать назначения по дипломатической линии, но в отсутствие "единодушного согласия" сенату приходится тратить на обсуждение кандидатур многие часы, которые далеко не всегда удается выкроить в плотном рабочем графике, отмечает издание.
"Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники (президента США Джо) Байдена называют кадровым кризисом — действия господина Круза задерживают десятки назначений в госдепартаменте, включая 59 на посольские позиции", - говорится в публикации.
Круз является инициатором наиболее жестких санкций против "Северного потока — 2". Он недоволен тем, что администрация Джо Байдена освободила от ограничений некоторых ключевых участников проекта, смирилась с его существованием и теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.
Глава международного комитета сената Боб Менендез назвал действия Круза "беспрецедентными" и заявил, что не сталкивался ни с чем подобным за 30 лет своей карьеры. "Они на самом деле подрывают процесс национальной безопасности. Мы видим... задержку всех назначений без разбора — вне зависимости от того, имеют ли они отношение к политическим вопросам на кону", - цитирует сенатора NYT.
У Круза уже нашлись подражатели. Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули угрожает блокировать все назначения в аппарате национальной безопасности до тех пор, пока госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин не уйдут в отставку, взяв ответственность за неудачный вывод войск из Афганистана, пишет издание.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
Палата представителей США включила в проект оборонного бюджета на 2022 год пункт, обязывающий Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока — 2". Утвержденный конгрессменами документ будет рассматриваться в сенате, а затем его должен будет подписать президент.