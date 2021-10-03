Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211003/kadry-1752835063.html
NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 03.10.2021
NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
Сенатор-республиканец Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, пытаясь подтолкнуть администрацию США к более решительным действиям против... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T00:42
2021-10-03T07:29
в мире
сша
миссури
газпром
энтони блинкен
ллойд остин
тед круз (сенатор от штата техас)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103186/79/1031867984_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f1afea62d344ec28bbaa4b7e41f8bcb3.jpg
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, пытаясь подтолкнуть администрацию США к более решительным действиям против газопровода "Северный поток — 2", тем самым, провоцируя своеобразный кадровый кризис, пишет New York Times.Круз не в состоянии в одиночку заблокировать назначения по дипломатической линии, но в отсутствие "единодушного согласия" сенату приходится тратить на обсуждение кандидатур многие часы, которые далеко не всегда удается выкроить в плотном рабочем графике, отмечает издание.Круз является инициатором наиболее жестких санкций против "Северного потока — 2". Он недоволен тем, что администрация Джо Байдена освободила от ограничений некоторых ключевых участников проекта, смирилась с его существованием и теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.Глава международного комитета сената Боб Менендез назвал действия Круза "беспрецедентными" и заявил, что не сталкивался ни с чем подобным за 30 лет своей карьеры. "Они на самом деле подрывают процесс национальной безопасности. Мы видим... задержку всех назначений без разбора — вне зависимости от того, имеют ли они отношение к политическим вопросам на кону", - цитирует сенатора NYT.У Круза уже нашлись подражатели. Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули угрожает блокировать все назначения в аппарате национальной безопасности до тех пор, пока госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин не уйдут в отставку, взяв ответственность за неудачный вывод войск из Афганистана, пишет издание."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Палата представителей США включила в проект оборонного бюджета на 2022 год пункт, обязывающий Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока — 2". Утвержденный конгрессменами документ будет рассматриваться в сенате, а затем его должен будет подписать президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20211002/gaz-1752796244.html
https://ria.ru/20211001/potok-1752641746.html
сша
миссури
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103186/79/1031867984_281:0:2786:1879_1920x0_80_0_0_185f3da847b3d9e854fe042675e94a84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, миссури, газпром, энтони блинкен, ллойд остин, тед круз (сенатор от штата техас), россия
00:42 03.10.2021 (обновлено: 07:29 03.10.2021)
 
NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"

NYT: сенатор Круз вызвал "кадровый кризис" из-за борьбы вокруг "Северного потока — 2"

© AP Photo / Justin HayworthСенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Justin Hayworth
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, пытаясь подтолкнуть администрацию США к более решительным действиям против газопровода "Северный поток — 2", тем самым, провоцируя своеобразный кадровый кризис, пишет New York Times.
Круз не в состоянии в одиночку заблокировать назначения по дипломатической линии, но в отсутствие "единодушного согласия" сенату приходится тратить на обсуждение кандидатур многие часы, которые далеко не всегда удается выкроить в плотном рабочем графике, отмечает издание.

"Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники (президента США Джо) Байдена называют кадровым кризисом — действия господина Круза задерживают десятки назначений в госдепартаменте, включая 59 на посольские позиции", - говорится в публикации.

Круз является инициатором наиболее жестких санкций против "Северного потока — 2". Он недоволен тем, что администрация Джо Байдена освободила от ограничений некоторых ключевых участников проекта, смирилась с его существованием и теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.
Mногоцелевое судно Фортуна во время трубоукладочных работ в водах Дании - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 14:29В мире
В МИД РФ рассказали о сертификации "Северного потока-2"
Глава международного комитета сената Боб Менендез назвал действия Круза "беспрецедентными" и заявил, что не сталкивался ни с чем подобным за 30 лет своей карьеры. "Они на самом деле подрывают процесс национальной безопасности. Мы видим... задержку всех назначений без разбора — вне зависимости от того, имеют ли они отношение к политическим вопросам на кону", - цитирует сенатора NYT.
У Круза уже нашлись подражатели. Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули угрожает блокировать все назначения в аппарате национальной безопасности до тех пор, пока госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин не уйдут в отставку, взяв ответственность за неудачный вывод войск из Афганистана, пишет издание.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
Палата представителей США включила в проект оборонного бюджета на 2022 год пункт, обязывающий Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока — 2". Утвержденный конгрессменами документ будет рассматриваться в сенате, а затем его должен будет подписать президент.
Российское судно-трубоукладчик Академик Черский во время работ на завершающем участке газопровода Северный поток-2 в водах Германии - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 12:24
В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2"
 
В миреСШАМиссуриГазпромЭнтони БлинкенЛлойд ОстинТед Круз (сенатор от штата Техас)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:13Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ
13:06Посольство России осудило план об открытии памятного знака Багазию в Киеве
12:51Диетолог рассказала об опасности чрезмерного потребления яблок
12:43На западе Ирака предотвратили теракт
12:39Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными
12:23Зеленский высказался о подготовке ему импичмента
12:21СК начал проверку после ДТП в Ангарске
12:10Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
12:06РБК: военные расходы в России в 2022 году вернутся на допандемийный уровень
12:04Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона 1:25
12:03В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19
12:01Пучдемон вернулся на Сардинию
11:52Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:48В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом
11:48Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
11:47В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19
11:46В России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19
11:45Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным
11:45Британский ученый из-за проблем с памятью жил на вокзале в Киеве
11:43Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию
Лента новостейМолния