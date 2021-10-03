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В Вологодской области возбудили дело из-за избиения подростка
В Вологодской области возбудили дело из-за избиения подростка - РИА Новости, 03.10.2021
В Вологодской области возбудили дело из-за избиения подростка
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 16-летнего учащегося Сокольского лесопромышленного техникума в общежитии, которое попало на видео,... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T20:54
2021-10-03T22:19
происшествия
дети
вологодская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 16-летнего учащегося Сокольского лесопромышленного техникума в общежитии, которое попало на видео, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Вологодской области."Следственными органами СУСК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении 16-летнего юноши", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Видео с избиением учащегося было выложено в сеть интернет, на кадрах видно, как насколько подростков поочередно наносят удары однокурснику, который сидит на кровати.По данным СК, пострадавший подросток находится сейчас у своих родственников, а личности наносящих удары также установлены."В ходе расследования будет дана оценка не только действиям фигурантов видео, но и действиям (бездействию) должностных лиц техникума и общежития", - подчеркнули в СК.В департаменте образования Вологодской области сообщили, что с подростками, которые участвовали в избиении, проведены профилактические беседы, а также с них взяты объяснения."Вопрос о наказании зачинщиков избиения будет рассмотрен на педсовете в понедельник с присутствием родителей", - добавили в департаменте образования.Как сообщается на сайте СК РФ, потерпевший юноша является сиротой. По поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина расследование дела по факту нарушения прав сироты поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
https://ria.ru/20211003/malchik-1752880603.html
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происшествия, дети, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:54 03.10.2021 (обновлено: 22:19 03.10.2021)
 
В Вологодской области возбудили дело из-за избиения подростка

СК по Вологодской области возбудил дело из-за избиения 16-летнего студента техникума

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 16-летнего учащегося Сокольского лесопромышленного техникума в общежитии, которое попало на видео, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Вологодской области.
"Следственными органами СУСК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении 16-летнего юноши", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Видео с избиением учащегося было выложено в сеть интернет, на кадрах видно, как насколько подростков поочередно наносят удары однокурснику, который сидит на кровати.
По данным СК, пострадавший подросток находится сейчас у своих родственников, а личности наносящих удары также установлены.
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"В ходе расследования будет дана оценка не только действиям фигурантов видео, но и действиям (бездействию) должностных лиц техникума и общежития", - подчеркнули в СК.
В департаменте образования Вологодской области сообщили, что с подростками, которые участвовали в избиении, проведены профилактические беседы, а также с них взяты объяснения.
"Вопрос о наказании зачинщиков избиения будет рассмотрен на педсовете в понедельник с присутствием родителей", - добавили в департаменте образования.
Как сообщается на сайте СК РФ, потерпевший юноша является сиротой. По поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина расследование дела по факту нарушения прав сироты поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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