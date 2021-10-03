https://ria.ru/20211003/izbienie-1752902606.html

В Вологодской области возбудили дело из-за избиения подростка

В Вологодской области возбудили дело из-за избиения подростка - РИА Новости, 03.10.2021

В Вологодской области возбудили дело из-за избиения подростка

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 16-летнего учащегося Сокольского лесопромышленного техникума в общежитии, которое попало на видео,... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T20:54

2021-10-03T20:54

2021-10-03T22:19

происшествия

дети

вологодская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 16-летнего учащегося Сокольского лесопромышленного техникума в общежитии, которое попало на видео, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Вологодской области."Следственными органами СУСК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении 16-летнего юноши", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Видео с избиением учащегося было выложено в сеть интернет, на кадрах видно, как насколько подростков поочередно наносят удары однокурснику, который сидит на кровати.По данным СК, пострадавший подросток находится сейчас у своих родственников, а личности наносящих удары также установлены."В ходе расследования будет дана оценка не только действиям фигурантов видео, но и действиям (бездействию) должностных лиц техникума и общежития", - подчеркнули в СК.В департаменте образования Вологодской области сообщили, что с подростками, которые участвовали в избиении, проведены профилактические беседы, а также с них взяты объяснения."Вопрос о наказании зачинщиков избиения будет рассмотрен на педсовете в понедельник с присутствием родителей", - добавили в департаменте образования.Как сообщается на сайте СК РФ, потерпевший юноша является сиротой. По поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина расследование дела по факту нарушения прав сироты поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

https://ria.ru/20211003/malchik-1752880603.html

https://ria.ru/20211003/zaderzhanie-1752887849.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дети, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф), россия