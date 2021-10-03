https://ria.ru/20211003/impichment-1752911614.html

Политолог не исключил импичмента Зеленскому из-за "досье Пандоры"

Политолог не исключил импичмента Зеленскому из-за "досье Пандоры" - РИА Новости, 03.10.2021

Политолог не исключил импичмента Зеленскому из-за "досье Пандоры"

Публикация данных из "досье Пандоры", касающихся президента Украины Владимира Зеленского, может быть использована его оппонентами как "таран" для его... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T22:48

2021-10-03T22:48

2021-10-03T22:59

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Публикация данных из "досье Пандоры", касающихся президента Украины Владимира Зеленского, может быть использована его оппонентами как "таран" для его дальнейшего ухода или значительного ослабления, вполне возможно, что будет поднят вопрос импичмента, считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это."Вопрос импичмента может быть поднят, но это не так просто - объявить ему импичмент. Всё-таки он пока контролирует парламентское большинство, хотя им очень многие недовольны, и в парламентском большинстве тоже", - сказал эксперт РИА Новости. По мнению аналитика, вероятно, эти данные станут "способом на него давить, добиваясь от него нужных решений". "Это способ поссорить его лично с американским руководством и Западом вообще, потому что для них тема борьбы с коррупцией очень важна, а тут выясняются такие неприятные детали", - отметил Силаев."Это сильный аргумент, это будут использовать на Украине, это будет грозить для него большими последствиями с точки зрения внутренней политики и его отношений с Западом. Исход для него будет зависеть не от того, какая информация опубликована, а от того, смогут ли его враги на Украине, используя ее как таран, добиться его ухода или добиться его значительного ослабления. Вполне возможно, что сам вопрос импичмента может быть поднят. Было бы странно, если его оппоненты не ухватились бы за этот повод", - заявил политолог.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем. Консорциум назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752898987.html

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752910774.html

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752907562.html

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в мире, технологии, украина, сша, джордж сорос, владимир зеленский, николай силаев, mossack fonseca, "досье пандоры"