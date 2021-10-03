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Зеленский высказался о подготовке ему импичмента
Зеленский высказался о подготовке ему импичмента - РИА Новости, 03.10.2021
Зеленский высказался о подготовке ему импичмента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал из СМИ, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков полгода назад выдавал подписные листы относительно... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T12:23
2021-10-03T12:23
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
дмитрий разумков
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КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал из СМИ, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков полгода назад выдавал подписные листы относительно импичмента президенту.Ранее Разумков, оставивший пост главы партии "Слуга народа" в 2019 году, подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру его отставки с должности спикера парламента. В субботу днем один из депутатов фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что во фракции собрали достаточное количество подписей для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, дмитрий разумков
12:23 03.10.2021
 
Зеленский высказался о подготовке ему импичмента

Глава Украины Зеленский высказался о подготовке ему импичмента спикером Рады Разумковым

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал из СМИ, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков полгода назад выдавал подписные листы относительно импичмента президенту.
"Относительно подписных листов, правильно ли это. Мне кажется, что подписные листы давать на импичмент президента… И я это знал из СМИ, он, глава Верховной рады, это выдавал, полгода еще назад. Они набрали, правда, 60 человек, мне кажется. Есть такая процедура. Есть такая процедура - окей", - заявил он на брифинге в воскресенье.
Ранее Разумков, оставивший пост главы партии "Слуга народа" в 2019 году, подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру его отставки с должности спикера парламента. В субботу днем один из депутатов фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что во фракции собрали достаточное количество подписей для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова.
Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
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