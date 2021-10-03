https://ria.ru/20211003/impichment-1752860148.html

Зеленский высказался о подготовке ему импичмента

Зеленский высказался о подготовке ему импичмента - РИА Новости, 03.10.2021

Зеленский высказался о подготовке ему импичмента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал из СМИ, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков полгода назад выдавал подписные листы относительно... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T12:23

2021-10-03T12:23

2021-10-03T12:23

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

дмитрий разумков

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КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал из СМИ, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков полгода назад выдавал подписные листы относительно импичмента президенту.Ранее Разумков, оставивший пост главы партии "Слуга народа" в 2019 году, подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру его отставки с должности спикера парламента. В субботу днем один из депутатов фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что во фракции собрали достаточное количество подписей для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.

https://ria.ru/20211003/ukraina-1752849948.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, дмитрий разумков