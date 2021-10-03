https://ria.ru/20211003/germaniya-1752852230.html

Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем Германского единства

Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем Германского единства - РИА Новости, 03.10.2021

Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем Германского единства

Президент России Владимир Путин поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель с Днем Германского единства, выразив уверенность, РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T10:28

2021-10-03T10:28

2021-10-03T10:28

политика

германия

владимир путин

ангела меркель

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель с Днем Германского единства, выразив уверенность, что интересам народов стран отвечало бы конструктивное сотрудничество в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля.Путин направил Штайнмайеру и Меркель поздравительную телеграмму."Объединение Германии стало важным историческим событием, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами", - приводятся слова Путина.Глава государства выразил уверенность, что интересам российского и немецкого народов в полной мере отвечало бы конструктивное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, взаимодействия в решении важных вопросов международной повестки дня, сообщила пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20211002/drezden-1752763489.html

германия

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политика, германия, владимир путин, ангела меркель