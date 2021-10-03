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Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили
Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили - РИА Новости, 04.10.2021
Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили
Транзит российского газа через Украину в Венгрию в воскресенье возобновлен, свидетельствуют данные венгерского оператора ГТС FGSZ. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-03T22:13
2021-10-04T00:11
украина
венгрия
экономика
в мире
австрия
сербия
газпром
турецкий поток
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину в Венгрию в воскресенье возобновлен, свидетельствуют данные венгерского оператора ГТС FGSZ.Поток топлива через приграничный пункт "Берегово", по данным на 22.00 мск, составил более 200 тысяч кубометров в час. В течение дня прокачки не было.Данных украинской стороны за 3 октября пока нет."Оператор ГТС Украины" в пятницу заявил, что "Газпром" приостановил транзит в Венгрию, начав поставки венгерским потребителям из "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию.Однако прокачка в этот день не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров. В то же время еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше — 18,528 миллиона кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше — в два раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию.
https://ria.ru/20211002/ukraina-1752792839.html
https://ria.ru/20211003/tranzit-1752885216.html
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украина, венгрия, экономика, в мире, австрия, сербия, газпром, турецкий поток, оператор гтс украины
22:13 03.10.2021 (обновлено: 00:11 04.10.2021)
 
Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили

Транзит газа в Венгрию через Украину возобновился после полного прекращения 3 октября

© REUTERS / Bernadett SzaboГазораспределительный центр в Кишкундорожме, Венгрия
Газораспределительный центр в Кишкундорожме, Венгрия - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© REUTERS / Bernadett Szabo
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину в Венгрию в воскресенье возобновлен, свидетельствуют данные венгерского оператора ГТС FGSZ.
Поток топлива через приграничный пункт "Берегово", по данным на 22.00 мск, составил более 200 тысяч кубометров в час. В течение дня прокачки не было.
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 13:39
На Украине напомнили Венгрии о нацистском прошлом из-за российского газа
Данных украинской стороны за 3 октября пока нет.
"Оператор ГТС Украины" в пятницу заявил, что "Газпром" приостановил транзит в Венгрию, начав поставки венгерским потребителям из "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию.
Однако прокачка в этот день не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров. В то же время еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше — 18,528 миллиона кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше — в два раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.
Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию.
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УкраинаВенгрияЭкономикаВ миреАвстрияСербияГазпромТурецкий потокОператор ГТС Украины
 
 
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