https://ria.ru/20211003/gaz-1752909643.html

Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили

Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили - РИА Новости, 04.10.2021

Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили

Транзит российского газа через Украину в Венгрию в воскресенье возобновлен, свидетельствуют данные венгерского оператора ГТС FGSZ. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-03T22:13

2021-10-03T22:13

2021-10-04T00:11

украина

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сербия

газпром

турецкий поток

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину в Венгрию в воскресенье возобновлен, свидетельствуют данные венгерского оператора ГТС FGSZ.Поток топлива через приграничный пункт "Берегово", по данным на 22.00 мск, составил более 200 тысяч кубометров в час. В течение дня прокачки не было.Данных украинской стороны за 3 октября пока нет."Оператор ГТС Украины" в пятницу заявил, что "Газпром" приостановил транзит в Венгрию, начав поставки венгерским потребителям из "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию.Однако прокачка в этот день не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров. В то же время еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше — 18,528 миллиона кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше — в два раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию.

https://ria.ru/20211002/ukraina-1752792839.html

https://ria.ru/20211003/tranzit-1752885216.html

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австрия

сербия

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