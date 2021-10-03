https://ria.ru/20211003/gaz-1752835894.html
Украина столкнулась с рекордными ценами на газ
Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов - РИА Новости, 03.10.2021
Украина столкнулась с рекордными ценами на газ
Стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) достигла исторического максимума, приблизившись к уровню 1500 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T01:07
2021-10-03T01:07
2021-10-03T02:45
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украина
венгрия
еврокомиссия
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) достигла исторического максимума, приблизившись к уровню 1500 долларов за тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные торгов.Так, в пятницу на УЭБ партия газа в объеме 10 тысяч кубометров предлагалась по цене 38 532 гривны (1447 долларов) за тысячу кубических метров.При этом, по данным биржи, средневзвешенная цена газа с НДС по всем условиям оплаты на октябрь 2021 года составляет 28 654 гривны за тысячу кубометров, что в полтора раза превышает показатель сентября этого года (18 505 гривен).Указанные цены актуальны для промышленности и бизнеса, для рядовых граждан, большинство из которых пользуются годовым тарифом, фиксированная цена составляет 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки.В последние недели цена на газ взлетела до рекордных отметок: еще месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а уже в конце сентября она почти достигла отметки в 1200 долларов.Кроме того, на днях Венгрия и "Газпром" подписали новый контракт о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет через территории Австрии и Сербии. Новость о сделке вызвала недовольство Украины, лишающейся транзита топлива из России в Венгрию. Киевские власти намерены обратиться в Еврокомиссию из-за условий договора.
https://ria.ru/20211002/ukraina-1752817501.html
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в мире, украина, венгрия, еврокомиссия, газпром
01:07 03.10.2021 (обновлено: 02:45 03.10.2021)
Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
Газ на энергетической бирже Украины подорожал до 1447 долларов
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.
Стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже
(УЭБ) достигла исторического максимума, приблизившись к уровню 1500 долларов за тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, в пятницу на УЭБ партия газа в объеме 10 тысяч кубометров предлагалась по цене 38 532 гривны (1447 долларов) за тысячу кубических метров.
При этом, по данным биржи, средневзвешенная цена газа с НДС по всем условиям оплаты на октябрь 2021 года составляет 28 654 гривны за тысячу кубометров, что в полтора раза превышает показатель сентября этого года (18 505 гривен).
Указанные цены актуальны для промышленности и бизнеса, для рядовых граждан, большинство из которых пользуются годовым тарифом, фиксированная цена составляет 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки.
В последние недели цена на газ взлетела до рекордных отметок: еще месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а уже в конце сентября она почти достигла отметки в 1200 долларов.
Кроме того, на днях Венгрия
и "Газпром
" подписали новый контракт о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет через территории Австрии
и Сербии
. Новость о сделке вызвала недовольство Украины
, лишающейся транзита топлива из России в Венгрию. Киевские власти намерены обратиться в Еврокомиссию
из-за условий договора.