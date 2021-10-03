https://ria.ru/20211003/gaz-1752835894.html

Украина столкнулась с рекордными ценами на газ

Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов - РИА Новости, 03.10.2021

Украина столкнулась с рекордными ценами на газ

Стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) достигла исторического максимума, приблизившись к уровню 1500 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T01:07

2021-10-03T01:07

2021-10-03T02:45

в мире

украина

венгрия

еврокомиссия

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752137749_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_7537db8b10820336efb8b047c74cbed2.jpg

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) достигла исторического максимума, приблизившись к уровню 1500 долларов за тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные торгов.Так, в пятницу на УЭБ партия газа в объеме 10 тысяч кубометров предлагалась по цене 38 532 гривны (1447 долларов) за тысячу кубических метров.При этом, по данным биржи, средневзвешенная цена газа с НДС по всем условиям оплаты на октябрь 2021 года составляет 28 654 гривны за тысячу кубометров, что в полтора раза превышает показатель сентября этого года (18 505 гривен).Указанные цены актуальны для промышленности и бизнеса, для рядовых граждан, большинство из которых пользуются годовым тарифом, фиксированная цена составляет 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки.В последние недели цена на газ взлетела до рекордных отметок: еще месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а уже в конце сентября она почти достигла отметки в 1200 долларов.Кроме того, на днях Венгрия и "Газпром" подписали новый контракт о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет через территории Австрии и Сербии. Новость о сделке вызвала недовольство Украины, лишающейся транзита топлива из России в Венгрию. Киевские власти намерены обратиться в Еврокомиссию из-за условий договора.

https://ria.ru/20211002/ukraina-1752817501.html

https://ria.ru/20210929/gaz-1752246693.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, венгрия, еврокомиссия, газпром