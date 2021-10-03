https://ria.ru/20211003/finansy-1752844761.html

Эксперт рассказал, как накопить финансовый резерв к пенсии

Эксперт рассказал, как накопить финансовый резерв к пенсии - РИА Новости, 03.10.2021

Эксперт рассказал, как накопить финансовый резерв к пенсии

Россиянам стоит заранее подумать о накоплении средств для сохранения привычного образа жизни после выхода на пенсию, для этого можно использовать такие... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T08:23

2021-10-03T08:23

2021-10-03T08:23

экономика

общество

пенсия

москва

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россиянам стоит заранее подумать о накоплении средств для сохранения привычного образа жизни после выхода на пенсию, для этого можно использовать такие инструменты как банковский вклад, акции и облигации, обезличенный металлический счет, накопительное страхование жизни и сдача жилья в аренду, рассказал РИА Новости основатель и СЕО финтех-компании "Деньги вперед" Павел Гужиков."Несмотря на то, что государство продолжает с каждым годом увеличивать пенсионные выплаты, инфляция также не сбавляет своих оборотов. Чтобы и в старости сохранять привычный образ жизни, стоит заранее подумать о способах накопления средств для комфортного уровня жизни на пенсии", - говорит эксперт.По его словам, одним из наиболее популярных инструментов для накопления финансового резерва на пенсию считается банковский вклад. "Банковский вклад является наименее рискованным способом накопления, а потому подойдет любому человеку, который хочет начать копить на пенсию. Тем не менее, стоит учитывать, что и доход от этого инструмента будет значительно ниже, чем от других способов", - указал собеседник агентства.Он добавил, что к инструментам с низким уровнем риска можно отнести и облигации. "Облигации бывают краткосрочными (до года), среднесрочными (от 1 года до 5 лет) и долгосрочными (от 5 лет), и в случае накопления пенсионных резервов оптимально покупать облигации на долгий срок. Более того, доход по облигациям обычно не только известен заранее, но и в среднем выше, чем по банковскому депозиту", - отметил Гужиков.Более высокую доходность инвестору могут принести акции, продолжил эксперт. "Все инвесторы, которые приобрели акции, становятся совладельцами компании, и акция подтверждает, что у ее владельца есть доля в компании, пусть даже совсем маленькая. Доход от акций, как правило, можно получить либо за счет дивидендов, либо за счет роста стоимости самой акции", - пояснил он.Однако стоит помнить о рисках: компания может и не быть прибыльной, то есть дивидендов не будет, а акции могут упасть в цене. "Акции подходят тем, кто готов к рискам и хочет активно разбираться в инвестировании: в отличие от облигаций, акционерам не гарантируют возврата инвестированных ими средств или каких-либо выплат на акцию. Но и доходность акций в процентном соотношении выше, чем у облигаций", - замечает эксперт.По словам Гужикова, в качестве альтернативы торговле на фондовом рынке можно выбрать обезличенный металлический счет (ОМС). "Ваш доход, в таком случае, зависит от рыночных котировок на металлы: чем выше стоимость драгметаллов, тем больше на вашем счете денег, которые можно перевести в рубли. Покупать и продавать металлы удобнее безналичным путем: это дешевле и безопаснее. Также важно учитывать, что доход от ОМС облагается НДФЛ. Однако вы освобождаетесь от его уплаты, если вашему счету более 3 лет – именно поэтому этот способ наиболее удобен для долгосрочных вложений", - добавил он.Эксперт также выделил в числе инструментов накопительное страхование жизни (НСЖ). "Это своего рода копилка, которую требуется регулярно пополнять в течение нескольких лет, и все это время жизнь и здоровье владельца полиса застрахованы. Деньги благодаря НСЖ можно получить, если закончился срок полиса или же произошел страховой случай. Соответственно, если с владельцем накопительного страхования жизни все хорошо, страховщик возвращает все внесенные деньги и, как правило, прибавляет небольшой доход - примерно 1–3% годовых", - рассказал он.Сдача недвижимости также является популярным инструментом для сохранения сбережений, отметил эксперт. "Только вот большой доходностью она не отличается. Сдача квартиры в Москве зачастую приносит пенсионерам не более 4-5% в год", - заключил Гужиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/pensiya-1752793105.html

https://ria.ru/20211001/pfr-1752741018.html

https://ria.ru/20211002/priemlemost-1752760154.html

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экономика, общество, пенсия, москва