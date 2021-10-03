https://ria.ru/20211003/evropa-1752877083.html

В США констатировали закат Европы

В США констатировали закат Европы

В США констатировали закат Европы

Европа близится к закату, несмотря на свою значимость в недавнем прошлом, заявил американский политик и ранее идеолог палеоконсервативной фракции... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T16:15

2021-10-03T16:15

2021-10-03T17:32

в мире

сша

италия

европа

германия

франция

ангела меркель

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_0:159:3075:1888_1920x0_80_0_0_e4f49fd9888f4f9120d2fbb80e893473.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Европа близится к закату, несмотря на свою значимость в недавнем прошлом, заявил американский политик и ранее идеолог палеоконсервативной фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.По его словам, сегодня будущее принадлежит Азии, поскольку именно там располагаются самые густонаселенные страны, шесть из девяти ядерных держав, а также крупнейшие мировые экономики после США — Китай и Япония. Бьюкенен считает, что именно эти факторы повлияли на переориентацию Вашингтона в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.В то же время в Европе накопилось множество проблем, пишет Бьюкенен. Великобритания уже вышла из ЕС, а создание альянса AUKUS с Австралией и Соединенными Штатами лишь подтверждает ее отдаление от соседних стран. Франция, в свою очередь, выразила возмущение из-за срыва сделки по поставкам подлодок и серьезно дистанцировалась от союзников по Североатлантическому альянсу.Также не могут не беспокоить выборы в Германии, по итогу которых партия ХДС впервые в истории набрала лишь четверть голосов. При этом, по мнению эксперта, ни один из потенциальных канцлеров не обладает авторитетом, сравнимым с тем, что есть у Ангелы Меркель. Ее Бьюкенен назвал "фактическим лидером Европы".Он также упомянул провал операции в Афганистане, заявив, что союзники США по НАТО ушли и "разделили позор поражения Вашингтона". Помимо этого, в Европе нарастают внутриполитические споры: все чаще возникают вопросы об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии — от Испании и даже Сардинии от Италии. Польша и Венгрия конфликтуют с Брюсселем из-за несогласия с реформами в ЕС, а страны на юге больше всего переживают из-за наплыва мигрантов, подытожил публицист.

https://ria.ru/20210901/borrel-1748140419.html

https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html

сша

италия

европа

германия

франция

каталония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, италия, европа, германия, франция, ангела меркель, нато, каталония