В США констатировали закат Европы

16:15 03.10.2021 (обновлено: 17:32 03.10.2021)
В США заявили о закате Европы
Американский политик Бьюкенен заявил, что Европа уходит в прошлое
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Европа близится к закату, несмотря на свою значимость в недавнем прошлом, заявил американский политик и ранее идеолог палеоконсервативной фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.
По его словам, сегодня будущее принадлежит Азии, поскольку именно там располагаются самые густонаселенные страны, шесть из девяти ядерных держав, а также крупнейшие мировые экономики после США — Китай и Япония. Бьюкенен считает, что именно эти факторы повлияли на переориентацию Вашингтона в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.
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В то же время в Европе накопилось множество проблем, пишет Бьюкенен. Великобритания уже вышла из ЕС, а создание альянса AUKUS с Австралией и Соединенными Штатами лишь подтверждает ее отдаление от соседних стран. Франция, в свою очередь, выразила возмущение из-за срыва сделки по поставкам подлодок и серьезно дистанцировалась от союзников по Североатлантическому альянсу.
Также не могут не беспокоить выборы в Германии, по итогу которых партия ХДС впервые в истории набрала лишь четверть голосов. При этом, по мнению эксперта, ни один из потенциальных канцлеров не обладает авторитетом, сравнимым с тем, что есть у Ангелы Меркель. Ее Бьюкенен назвал "фактическим лидером Европы".
Он также упомянул провал операции в Афганистане, заявив, что союзники США по НАТО ушли и "разделили позор поражения Вашингтона". Помимо этого, в Европе нарастают внутриполитические споры: все чаще возникают вопросы об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии — от Испании и даже Сардинии от Италии. Польша и Венгрия конфликтуют с Брюсселем из-за несогласия с реформами в ЕС, а страны на юге больше всего переживают из-за наплыва мигрантов, подытожил публицист.
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