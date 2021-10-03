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https://ria.ru/20211003/evropa-1752877083.html
В США констатировали закат Европы
В США констатировали закат Европы
В США констатировали закат Европы
Европа близится к закату, несмотря на свою значимость в недавнем прошлом, заявил американский политик и ранее идеолог палеоконсервативной фракции... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T16:15
2021-10-03T17:32
в мире
сша
италия
европа
германия
франция
ангела меркель
нато
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Европа близится к закату, несмотря на свою значимость в недавнем прошлом, заявил американский политик и ранее идеолог палеоконсервативной фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.По его словам, сегодня будущее принадлежит Азии, поскольку именно там располагаются самые густонаселенные страны, шесть из девяти ядерных держав, а также крупнейшие мировые экономики после США — Китай и Япония. Бьюкенен считает, что именно эти факторы повлияли на переориентацию Вашингтона в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.В то же время в Европе накопилось множество проблем, пишет Бьюкенен. Великобритания уже вышла из ЕС, а создание альянса AUKUS с Австралией и Соединенными Штатами лишь подтверждает ее отдаление от соседних стран. Франция, в свою очередь, выразила возмущение из-за срыва сделки по поставкам подлодок и серьезно дистанцировалась от союзников по Североатлантическому альянсу.Также не могут не беспокоить выборы в Германии, по итогу которых партия ХДС впервые в истории набрала лишь четверть голосов. При этом, по мнению эксперта, ни один из потенциальных канцлеров не обладает авторитетом, сравнимым с тем, что есть у Ангелы Меркель. Ее Бьюкенен назвал "фактическим лидером Европы".Он также упомянул провал операции в Афганистане, заявив, что союзники США по НАТО ушли и "разделили позор поражения Вашингтона". Помимо этого, в Европе нарастают внутриполитические споры: все чаще возникают вопросы об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии — от Испании и даже Сардинии от Италии. Польша и Венгрия конфликтуют с Брюсселем из-за несогласия с реформами в ЕС, а страны на юге больше всего переживают из-за наплыва мигрантов, подытожил публицист.
https://ria.ru/20210901/borrel-1748140419.html
https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html
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италия
европа
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франция
каталония
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в мире, сша, италия, европа, германия, франция, ангела меркель, нато, каталония
16:15 03.10.2021 (обновлено: 17:32 03.10.2021)
 
В США заявили о закате Европы

Американский политик Бьюкенен заявил, что Европа уходит в прошлое

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Европа близится к закату, несмотря на свою значимость в недавнем прошлом, заявил американский политик и ранее идеолог палеоконсервативной фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.
По его словам, сегодня будущее принадлежит Азии, поскольку именно там располагаются самые густонаселенные страны, шесть из девяти ядерных держав, а также крупнейшие мировые экономики после СШАКитай и Япония. Бьюкенен считает, что именно эти факторы повлияли на переориентацию Вашингтона в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.
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В то же время в Европе накопилось множество проблем, пишет Бьюкенен. Великобритания уже вышла из ЕС, а создание альянса AUKUS с Австралией и Соединенными Штатами лишь подтверждает ее отдаление от соседних стран. Франция, в свою очередь, выразила возмущение из-за срыва сделки по поставкам подлодок и серьезно дистанцировалась от союзников по Североатлантическому альянсу.
Также не могут не беспокоить выборы в Германии, по итогу которых партия ХДС впервые в истории набрала лишь четверть голосов. При этом, по мнению эксперта, ни один из потенциальных канцлеров не обладает авторитетом, сравнимым с тем, что есть у Ангелы Меркель. Ее Бьюкенен назвал "фактическим лидером Европы".
Он также упомянул провал операции в Афганистане, заявив, что союзники США по НАТО ушли и "разделили позор поражения Вашингтона". Помимо этого, в Европе нарастают внутриполитические споры: все чаще возникают вопросы об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии — от Испании и даже Сардинии от Италии. Польша и Венгрия конфликтуют с Брюсселем из-за несогласия с реформами в ЕС, а страны на юге больше всего переживают из-за наплыва мигрантов, подытожил публицист.
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В миреСШАИталияЕвропаГерманияФранцияАнгела МеркельНАТОКаталония
 
 
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