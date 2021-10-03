https://ria.ru/20211003/evreyskiy-1752732619.html

Московский еврейский кинофестиваль открывается в столице

Московский еврейский кинофестиваль открывается в столице - РИА Новости, 03.10.2021

Московский еврейский кинофестиваль открывается в столице

В воскресенье стартует седьмой по счету Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ). На нем будут представлены лучшие современные фильмы на еврейскую тематику,... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T00:00

2021-10-03T00:00

2021-10-03T12:31

религия

италия

франция

португалия

александр роднянский

ари фольман

религия

вадим перельман

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В воскресенье стартует седьмой по счету Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ). На нем будут представлены лучшие современные фильмы на еврейскую тематику, рассказали РИА Новости организаторы МЕКФ.На торжественной церемонии открытия в зале киноцентра "Октябрь" зрители увидят российскую премьеру анимационной драмы израильского режиссера Ари Фольмана "Где Анна Франк". Мультфильм стал совместным производством Бельгии, Люксембурга, Франции, Нидерландов и Израиля. Картину представят ее автор и продюсер проекта Александр Роднянский."В этом году у нас беспрецедентно сильная картина открытия. Я искренне считаю, что такой фильм украсил бы любой международный киносмотр", - сказал генеральный продюсер седьмого МЕКФ Егор Одинцов.Мероприятие пройдет в столице с 3 по 12 октября. Жюри кинофестиваля в этом году возглавит американо-канадский режиссер, сценарист и продюсер Вадим Перельман.Всего в программе МЕКФ более сорока картин со всего мира. В том числе европейские и российские премьеры художественных и документальных лент из США, Латвии, Италии, Аргентины, Германии, Польши, Великобритании, Франции, Португалии, Израиля и других стран.

https://ria.ru/20210924/dzhuuri-1751681090.html

италия

франция

португалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, франция, португалия, александр роднянский, ари фольман, религия, вадим перельман