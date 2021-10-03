00:00 03.10.2021 (обновлено: 12:31 03.10.2021)
Московский еврейский кинофестиваль открывается в столице
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер, продюсер, актер и сценарист Вадим Перельман
Режиссер, продюсер, актер и сценарист Вадим Перельман. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В воскресенье стартует седьмой по счету Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ). На нем будут представлены лучшие современные фильмы на еврейскую тематику, рассказали РИА Новости организаторы МЕКФ.
На торжественной церемонии открытия в зале киноцентра "Октябрь" зрители увидят российскую премьеру анимационной драмы израильского режиссера Ари Фольмана "Где Анна Франк". Мультфильм стал совместным производством Бельгии, Люксембурга, Франции, Нидерландов и Израиля. Картину представят ее автор и продюсер проекта Александр Роднянский.
"В этом году у нас беспрецедентно сильная картина открытия. Я искренне считаю, что такой фильм украсил бы любой международный киносмотр", - сказал генеральный продюсер седьмого МЕКФ Егор Одинцов.
Мероприятие пройдет в столице с 3 по 12 октября. Жюри кинофестиваля в этом году возглавит американо-канадский режиссер, сценарист и продюсер Вадим Перельман.
Всего в программе МЕКФ более сорока картин со всего мира. В том числе европейские и российские премьеры художественных и документальных лент из США, Латвии, Италии, Аргентины, Германии, Польши, Великобритании, Франции, Португалии, Израиля и других стран.
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