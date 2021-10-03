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Эрнст прокомментировал упоминание о себе в "досье Пандоры"
Эрнст прокомментировал упоминание о себе в "досье Пандоры" - РИА Новости, 03.10.2021
Эрнст прокомментировал упоминание о себе в "досье Пандоры"
"Досье Пандоры" утверждает, что гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст якобы стал тайным партнером в сделке по покупке недвижимости в Москве, включая 39... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T23:25
2021-10-03T23:25
в мире
сша
сочи
москва
джордж сорос
константин эрнст
mossack fonseca
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. "Досье Пандоры" утверждает, что гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст якобы стал тайным партнером в сделке по покупке недвижимости в Москве, включая 39 кинотеатров, сам Эрнст заявил, что никогда не скрывал участие в проекте, при этом ничего противоправного не совершал."Эрнст стал секретным партнером в сделке по покупке 39 старых, но ценных кинотеатров советской эпохи и прилегающей территории в Москве", - сообщается в "досье Пандоры" на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).Согласно статье, Эрнст якобы получил долю в сделке за организацию церемоний открытия и закрытия зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.Эрнст заявил, что "никогда не скрывал" своего участия в сделке по приватизации. Он отметил также, что сделка вовсе не была компенсацией за его работу во время Олимпийских игр 2014 года."Я не совершал никаких противоправных действий... Я не совершаю их сейчас и не собираюсь. Так меня воспитали родители", - приводятся на сайте ICIJ слова Эрнста.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
https://ria.ru/20211003/ofshory-1752902355.html
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в мире, сша, сочи, москва, джордж сорос, константин эрнст, mossack fonseca
23:25 03.10.2021
 
Эрнст прокомментировал упоминание о себе в "досье Пандоры"

Эрнст, комментируя попадание в "досье Пандоры", опроверг участие в противоправных сделках

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. "Досье Пандоры" утверждает, что гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст якобы стал тайным партнером в сделке по покупке недвижимости в Москве, включая 39 кинотеатров, сам Эрнст заявил, что никогда не скрывал участие в проекте, при этом ничего противоправного не совершал.
"Эрнст стал секретным партнером в сделке по покупке 39 старых, но ценных кинотеатров советской эпохи и прилегающей территории в Москве", - сообщается в "досье Пандоры" на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
Согласно статье, Эрнст якобы получил долю в сделке за организацию церемоний открытия и закрытия зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Эрнст заявил, что "никогда не скрывал" своего участия в сделке по приватизации. Он отметил также, что сделка вовсе не была компенсацией за его работу во время Олимпийских игр 2014 года.
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"Я не совершал никаких противоправных действий... Я не совершаю их сейчас и не собираюсь. Так меня воспитали родители", - приводятся на сайте ICIJ слова Эрнста.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
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В миреСШАСочиМоскваДжордж СоросКонстантин ЭрнстMossack Fonseca
 
 
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