Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211003/dtp-1752914739.html
В Саратовской области в ДТП погибли три человека
В Саратовской области в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 03.10.2021
В Саратовской области в ДТП погибли три человека
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Балашовском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, водитель выехавшей на встречную... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T23:59
2021-10-03T23:59
происшествия
балашовский район
следственный комитет россии (ск рф)
авто
ханты-мансийский автономный округ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153025/90/1530259003_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_96c9f4ad6afb97a33feec6d6cb609cae.jpg
САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Балашовском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, водитель выехавшей на встречную полосу машины задержан, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, в воскресенье в 16.30 (15.30 мск) на автодороге Р-22 в Балашовском районе водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Hyundai, в результате погиб 40-летний водитель автомобиля Hyundai, а также 36-летняя и четырехлетняя пассажирки."В отношении 57-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело по ... части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" … Следователем СК 57-летний водитель автомобиля Toyota задержан. С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.На фото, предоставленных пресс-службой областного управления ГИБДД, видно, что у автомобиля Toyota смят только капот, тогда как Hyundai оказался поврежден почти по всей площади.Прокуратура региона уточнила, что держит под контролем ход расследования этого уголовного дела.
https://ria.ru/20211003/dtp-1752854845.html
балашовский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153025/90/1530259003_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42af69a75eb545b8c4b3bdba5e7a2f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, балашовский район, следственный комитет россии (ск рф), авто, ханты-мансийский автономный округ, россия
23:59 03.10.2021
 
В Саратовской области в ДТП погибли три человека

В Саратовской области погибли три человека из-за столкновения двух легковых автомобилей

© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкВид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове
Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Балашовском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, водитель выехавшей на встречную полосу машины задержан, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, в воскресенье в 16.30 (15.30 мск) на автодороге Р-22 в Балашовском районе водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Hyundai, в результате погиб 40-летний водитель автомобиля Hyundai, а также 36-летняя и четырехлетняя пассажирки.
"В отношении 57-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело по ... части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" … Следователем СК 57-летний водитель автомобиля Toyota задержан. С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
На фото, предоставленных пресс-службой областного управления ГИБДД, видно, что у автомобиля Toyota смят только капот, тогда как Hyundai оказался поврежден почти по всей площади.
Прокуратура региона уточнила, что держит под контролем ход расследования этого уголовного дела.
ДТП с участием автобуса в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 11:11
Главе СК доложат о ходе расследования после ДТП с автобусом под Хабаровском
 
ПроисшествияБалашовский районСледственный комитет России (СК РФ)АвтоХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57Минобороны Южной Кореи выразило надежду на снижение напряженности с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
02:50Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП
Лента новостейМолния