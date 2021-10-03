https://ria.ru/20211003/dtp-1752914739.html

В Саратовской области в ДТП погибли три человека

В Саратовской области в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 03.10.2021

В Саратовской области в ДТП погибли три человека

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Балашовском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, водитель выехавшей на встречную... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T23:59

2021-10-03T23:59

2021-10-03T23:59

происшествия

балашовский район

следственный комитет россии (ск рф)

авто

ханты-мансийский автономный округ

россия

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САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Балашовском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, водитель выехавшей на встречную полосу машины задержан, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, в воскресенье в 16.30 (15.30 мск) на автодороге Р-22 в Балашовском районе водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Hyundai, в результате погиб 40-летний водитель автомобиля Hyundai, а также 36-летняя и четырехлетняя пассажирки."В отношении 57-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело по ... части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" … Следователем СК 57-летний водитель автомобиля Toyota задержан. С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.На фото, предоставленных пресс-службой областного управления ГИБДД, видно, что у автомобиля Toyota смят только капот, тогда как Hyundai оказался поврежден почти по всей площади.Прокуратура региона уточнила, что держит под контролем ход расследования этого уголовного дела.

https://ria.ru/20211003/dtp-1752854845.html

балашовский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, балашовский район, следственный комитет россии (ск рф), авто, ханты-мансийский автономный округ, россия