https://ria.ru/20211003/dtp-1752914739.html
В Саратовской области в ДТП погибли три человека
В Саратовской области в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 03.10.2021
В Саратовской области в ДТП погибли три человека
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Балашовском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, водитель выехавшей на встречную... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T23:59
2021-10-03T23:59
2021-10-03T23:59
происшествия
балашовский район
следственный комитет россии (ск рф)
авто
ханты-мансийский автономный округ
россия
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САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Балашовском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, водитель выехавшей на встречную полосу машины задержан, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, в воскресенье в 16.30 (15.30 мск) на автодороге Р-22 в Балашовском районе водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Hyundai, в результате погиб 40-летний водитель автомобиля Hyundai, а также 36-летняя и четырехлетняя пассажирки."В отношении 57-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело по ... части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" … Следователем СК 57-летний водитель автомобиля Toyota задержан. С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.На фото, предоставленных пресс-службой областного управления ГИБДД, видно, что у автомобиля Toyota смят только капот, тогда как Hyundai оказался поврежден почти по всей площади.Прокуратура региона уточнила, что держит под контролем ход расследования этого уголовного дела.
https://ria.ru/20211003/dtp-1752854845.html
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происшествия, балашовский район, следственный комитет россии (ск рф), авто, ханты-мансийский автономный округ, россия
В Саратовской области в ДТП погибли три человека
В Саратовской области погибли три человека из-за столкновения двух легковых автомобилей