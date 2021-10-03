Главе СК доложат о ходе расследования после ДТП с автобусом под Хабаровском
Главе СК Бастрыкину доложат о ходе расследования после ДТП с автобусом под Хабаровском
МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Хабаровском крае, сообщается на сайте ведомства.
"Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Евгению Долгалеву доложить о первоначальных результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с пассажирским автобусом по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Авария произошла на 19-м километре автодороги Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре. По данным сайта МВД Медиа, в результате происшествия 12 человек обратились за медицинской помощью в медицинское учреждение села Троицкое. По предварительной информации, водитель 1969 года рождения, управляющий автобусом Daewoo, не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. По предоставленным пресс-службой ГИБДД по Хабаровскому краю фотографиям с места происшествия, автобус принадлежит компании "Пять звезд".
Заведено дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщило региональное СУСК, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали восемь человек, их госпитализировали. По данным регионального МЧС, в автобусе находились 38 пассажиров и водитель, 13 человек обратились за медпомощью, шесть госпитализированы.
Региональное СУСК уточняет, что на данный момент известно, что за медицинской помощью обратились 10 человек. Общее количество находившихся в автобусе людей в настоящее время уточняется, отметили в следственном управлении.
По информации краевого минздрава, бортом санавиации из поселка Троицкого в ККБ №2 Хабаровска были доставлены 9 пострадавших. Трое из них, в том числе трехлетний ребенок, выписаны из больницы на амбулаторное лечение.