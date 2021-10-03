https://ria.ru/20211003/dosug-1752913198.html

Москвичи назвали Парк Горького самым лучшим местом для вечерних прогулок

Москвичи назвали Парк Горького самым лучшим местом для вечерних прогулок - РИА Новости, 03.10.2021

Москвичи назвали Парк Горького самым лучшим местом для вечерних прогулок

Парк Горького признан самым лучшим местом для вечерних прогулок среди жителей столицы, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T23:22

2021-10-03T23:22

2021-10-03T23:22

общество

москва

сергей собянин

парк культуры имени горького

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Парк Горького признан самым лучшим местом для вечерних прогулок среди жителей столицы, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин."На "Активном гражданине" закончилось голосование за лучший парк для вечерних прогулок. По мнению жителей, самый живописный вид на закат в Москве - в Парке Горького, со смотровой площадки арки Главного входа", - сообщил мэра.Он добавил, что в числе популярных локаций - павильон у пруда в заповеднике "Царицыно", набережная парка "Фили" и панорамные качели на Ходынском поле."Впрочем, Москва прекрасна в любое время суток. Сейчас вообще красота - золотая осень в разгаре", - подытожил Собянин.

https://ria.ru/20210928/moskva-1752104422.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, парк культуры имени горького, городское хозяйство москвы