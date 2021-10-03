https://ria.ru/20211003/dosug-1752913198.html
Москвичи назвали Парк Горького самым лучшим местом для вечерних прогулок
Москвичи назвали Парк Горького самым лучшим местом для вечерних прогулок - РИА Новости, 03.10.2021
Москвичи назвали Парк Горького самым лучшим местом для вечерних прогулок
Парк Горького признан самым лучшим местом для вечерних прогулок среди жителей столицы, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T23:22
2021-10-03T23:22
2021-10-03T23:22
общество
москва
сергей собянин
парк культуры имени горького
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745185775_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f603680e03b000a8756fd528c82587e4.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Парк Горького признан самым лучшим местом для вечерних прогулок среди жителей столицы, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин."На "Активном гражданине" закончилось голосование за лучший парк для вечерних прогулок. По мнению жителей, самый живописный вид на закат в Москве - в Парке Горького, со смотровой площадки арки Главного входа", - сообщил мэра.Он добавил, что в числе популярных локаций - павильон у пруда в заповеднике "Царицыно", набережная парка "Фили" и панорамные качели на Ходынском поле."Впрочем, Москва прекрасна в любое время суток. Сейчас вообще красота - золотая осень в разгаре", - подытожил Собянин.
https://ria.ru/20210928/moskva-1752104422.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745185775_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5c0701dbec66d2f6cfec226e8bac634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, парк культуры имени горького, городское хозяйство москвы
Москвичи назвали Парк Горького самым лучшим местом для вечерних прогулок
Собянин: москвичи признали Парк Горького самым лучшим местом для вечерних прогулок