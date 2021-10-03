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Москвичи назвали Парк Горького самым лучшим местом для вечерних прогулок
Москвичи назвали Парк Горького самым лучшим местом для вечерних прогулок - РИА Новости, 03.10.2021
Москвичи назвали Парк Горького самым лучшим местом для вечерних прогулок
Парк Горького признан самым лучшим местом для вечерних прогулок среди жителей столицы, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T23:22
2021-10-03T23:22
общество
москва
сергей собянин
парк культуры имени горького
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Парк Горького признан самым лучшим местом для вечерних прогулок среди жителей столицы, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин."На "Активном гражданине" закончилось голосование за лучший парк для вечерних прогулок. По мнению жителей, самый живописный вид на закат в Москве - в Парке Горького, со смотровой площадки арки Главного входа", - сообщил мэра.Он добавил, что в числе популярных локаций - павильон у пруда в заповеднике "Царицыно", набережная парка "Фили" и панорамные качели на Ходынском поле."Впрочем, Москва прекрасна в любое время суток. Сейчас вообще красота - золотая осень в разгаре", - подытожил Собянин.
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общество, москва, сергей собянин, парк культуры имени горького, городское хозяйство москвы
23:22 03.10.2021
 
Москвичи назвали Парк Горького самым лучшим местом для вечерних прогулок

Собянин: москвичи признали Парк Горького самым лучшим местом для вечерних прогулок

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Парк Горького признан самым лучшим местом для вечерних прогулок среди жителей столицы, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.
"На "Активном гражданине" закончилось голосование за лучший парк для вечерних прогулок. По мнению жителей, самый живописный вид на закат в Москве - в Парке Горького, со смотровой площадки арки Главного входа", - сообщил мэра.
Он добавил, что в числе популярных локаций - павильон у пруда в заповеднике "Царицыно", набережная парка "Фили" и панорамные качели на Ходынском поле.
"Впрочем, Москва прекрасна в любое время суток. Сейчас вообще красота - золотая осень в разгаре", - подытожил Собянин.
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ОбществоМоскваСергей СобянинПарк культуры имени ГорькогоГородское хозяйство Москвы
 
 
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