https://ria.ru/20211003/dnepr-1752838049.html

В Сбербанке назвали Днепр столицей телефонного мошенничества

В Сбербанке назвали Днепр столицей телефонного мошенничества - РИА Новости, 03.10.2021

В Сбербанке назвали Днепр столицей телефонного мошенничества

"Столицей" телефонного мошенничества сейчас можно назвать украинский город Днепр (бывший Днепропетровск – ред.) — в конце прошлого года там располагалось до... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T01:56

2021-10-03T01:56

2021-10-03T02:34

технологии

сбербанк россии

станислав кузнецов

днепр (город)

мошенничество

россия

сбер

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. "Столицей" телефонного мошенничества сейчас можно назвать украинский город Днепр (бывший Днепропетровск – ред.) — в конце прошлого года там располагалось до тысячи колл-центров злоумышленников, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.По его словам, в настоящее время из Днепра работает около 150 колл-центров, которые совершают звонки якобы от правоохранителей. Такая схема пришла на смену звонку от сотрудника безопасности банка в этом году, отметил Кузнецов.Он добавил, что банк фиксирует в день несколько тысяч мошеннических звонков, а в особо активные дни - 10 тысяч звонков. Примерно 50% россиян на такие звонки не отвечают, однако 1% россиян мошенникам удается "переговорить" и убедить перевести деньги."Переток" мошенниковКузнецов также сообщил, что Число случаев телефонного мошенничества по отношению к клиентам Сбербанка с начала года снизилось примерно вдвое, однако происходит его рост в других российских банках, что говорит о "перетоке" злоумышленников между кредитными организациями."В ряде из них этот рост составляет 70-80%. Это означает, что просто телефонные мошенники перетекли от одних клиентов к другим", - добавил зампред правления банка.По его словам, Сбербанк с начала года фиксирует сокращение телефонного мошенничества по отношению к своим клиентам примерно в два раза. При этом в целом по России наблюдается рост случаев мошенничества, напомнил он.Предупреждение пользователямРанее стало известно, что "Сбер" разработал платформу, которая предупреждает пользователей о телефонном мошенничестве прямо во время звонка."Мы с компанией АБК разработали и запустили систему "Аура". Это система, которая уведомляет абонента в момент разговора голосовым сообщением о возможном мошенничестве. При этом потенциальный мошенник не слышит это сообщение", - сказал технический директор виртуального мобильного оператора "СберМобайл" Евгений Ситников, выступая на форуме "Лидеры цифрового развития".На данный момент "Аура" доступна абонентам мобильного оператора "СберМобайл", услугу можно подключить в приложении компании.Ситников отметил, что при помощи искусственного интеллекта анализируются звонки в реальном времени: как только распознается мошенническая схема, то абонент услышит звуковое сообщение: "Внимание! Вероятно, данный звонок является мошенническим". При этом решение, продолжать разговор или нет, принимает сам клиент.

https://ria.ru/20211002/moshennichestvo-1752804121.html

https://ria.ru/20211001/moshenniki-1752706410.html

https://ria.ru/20210930/rassylki-1752549513.html

днепр (город)

россия

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технологии, сбербанк россии, станислав кузнецов, днепр (город), мошенничество, россия, сбер