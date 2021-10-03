https://ria.ru/20211003/davlenie-1752865940.html
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1988 года
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1988 года - РИА Новости, 03.10.2021
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1988 года
Атмосферное давление в Москве в воскресенье побило рекорд октября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T14:01
2021-10-03T14:01
2021-10-03T14:29
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454433_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_d1cab0508e174aa1f0d3715edd4cca07.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в воскресенье побило рекорд октября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Уже в полночь его значение составляло 762,1 миллиметра ртутного столба, что выше экстремума 1988 года, который до сих пор удерживал статус чемпиона на уровне 761,3 миллиметра ртутного столба, а к полудню стрелка барометра показала уже 762,6 миллиметра ртутного столба", — рассказал он.По его словам, большая часть Европейской России остается во власти обширного антициклона с центром над Республикой Коми, что определяет такие аномалии.Он отметил, что это второй по счету метеорологический рекорд октября 2021 года "и, по всей видимости, не последний"."С каждым днем атмосферное давление в центре антициклона будет расти, а значит, барический купол продолжит усиливаться и на пик своего могущества выйдет 6-7 октября. В Москве в эти дни показания барометров подрастут до 767 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы", — сказал Тишковец.Он добавил, что из-за этого погода будет более солнечная, и напомнил, что гипертоникам следует быть осторожными в это время.
https://ria.ru/20210305/sovet-1600011451.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454433_417:166:2926:2048_1920x0_80_0_0_dece4b8595ef82534c45f2527acac3ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
14:01 03.10.2021 (обновлено: 14:29 03.10.2021)
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1988 года
В Москве атмосферное давление достигло 762,6 мм ртутного столба и побило рекорд 1988 года
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Атмосферное давление в Москве
в воскресенье побило рекорд октября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Уже в полночь его значение составляло 762,1 миллиметра ртутного столба, что выше экстремума 1988 года, который до сих пор удерживал статус чемпиона на уровне 761,3 миллиметра ртутного столба, а к полудню стрелка барометра показала уже 762,6 миллиметра ртутного столба", — рассказал он.
По его словам, большая часть Европейской России остается во власти обширного антициклона с центром над Республикой Коми
, что определяет такие аномалии.
Он отметил, что это второй по счету метеорологический рекорд октября 2021 года "и, по всей видимости, не последний".
"С каждым днем атмосферное давление в центре антициклона будет расти, а значит, барический купол продолжит усиливаться и на пик своего могущества выйдет 6-7 октября. В Москве в эти дни показания барометров подрастут до 767 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы", — сказал Тишковец.
Он добавил, что из-за этого погода будет более солнечная, и напомнил, что гипертоникам следует быть осторожными в это время.