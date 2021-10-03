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В Москве атмосферное давление побило рекорд 1988 года

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1988 года - РИА Новости, 03.10.2021

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1988 года

Атмосферное давление в Москве в воскресенье побило рекорд октября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T14:01

2021-10-03T14:01

2021-10-03T14:29

общество

москва

погода

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в воскресенье побило рекорд октября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Уже в полночь его значение составляло 762,1 миллиметра ртутного столба, что выше экстремума 1988 года, который до сих пор удерживал статус чемпиона на уровне 761,3 миллиметра ртутного столба, а к полудню стрелка барометра показала уже 762,6 миллиметра ртутного столба", — рассказал он.По его словам, большая часть Европейской России остается во власти обширного антициклона с центром над Республикой Коми, что определяет такие аномалии.Он отметил, что это второй по счету метеорологический рекорд октября 2021 года "и, по всей видимости, не последний"."С каждым днем атмосферное давление в центре антициклона будет расти, а значит, барический купол продолжит усиливаться и на пик своего могущества выйдет 6-7 октября. В Москве в эти дни показания барометров подрастут до 767 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы", — сказал Тишковец.Он добавил, что из-за этого погода будет более солнечная, и напомнил, что гипертоникам следует быть осторожными в это время.

https://ria.ru/20210305/sovet-1600011451.html

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общество, москва, погода