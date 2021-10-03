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В Москве атмосферное давление побило рекорд 1988 года
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1988 года - РИА Новости, 03.10.2021
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1988 года
Атмосферное давление в Москве в воскресенье побило рекорд октября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T14:01
2021-10-03T14:29
общество
москва
погода
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в воскресенье побило рекорд октября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Уже в полночь его значение составляло 762,1 миллиметра ртутного столба, что выше экстремума 1988 года, который до сих пор удерживал статус чемпиона на уровне 761,3 миллиметра ртутного столба, а к полудню стрелка барометра показала уже 762,6 миллиметра ртутного столба", — рассказал он.По его словам, большая часть Европейской России остается во власти обширного антициклона с центром над Республикой Коми, что определяет такие аномалии.Он отметил, что это второй по счету метеорологический рекорд октября 2021 года "и, по всей видимости, не последний"."С каждым днем атмосферное давление в центре антициклона будет расти, а значит, барический купол продолжит усиливаться и на пик своего могущества выйдет 6-7 октября. В Москве в эти дни показания барометров подрастут до 767 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы", — сказал Тишковец.Он добавил, что из-за этого погода будет более солнечная, и напомнил, что гипертоникам следует быть осторожными в это время.
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общество, москва, погода
14:01 03.10.2021 (обновлено: 14:29 03.10.2021)
 
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1988 года

В Москве атмосферное давление достигло 762,6 мм ртутного столба и побило рекорд 1988 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на деловой центр "Москва-Сити"
Вид на деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в воскресенье побило рекорд октября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Уже в полночь его значение составляло 762,1 миллиметра ртутного столба, что выше экстремума 1988 года, который до сих пор удерживал статус чемпиона на уровне 761,3 миллиметра ртутного столба, а к полудню стрелка барометра показала уже 762,6 миллиметра ртутного столба", — рассказал он.
По его словам, большая часть Европейской России остается во власти обширного антициклона с центром над Республикой Коми, что определяет такие аномалии.
Он отметил, что это второй по счету метеорологический рекорд октября 2021 года "и, по всей видимости, не последний".
"С каждым днем атмосферное давление в центре антициклона будет расти, а значит, барический купол продолжит усиливаться и на пик своего могущества выйдет 6-7 октября. В Москве в эти дни показания барометров подрастут до 767 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы", — сказал Тишковец.
Он добавил, что из-за этого погода будет более солнечная, и напомнил, что гипертоникам следует быть осторожными в это время.
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