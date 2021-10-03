https://ria.ru/20211003/chukotka-1752870695.html

На Чукотке к людям вышел годовалый белый медвежонок

На Чукотке к людям вышел годовалый белый медвежонок - РИА Новости, 03.10.2021

На Чукотке к людям вышел годовалый белый медвежонок

Сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF) России обнаружили в чукотском селе осиротевшего медвежонка в возрасте около года, говорится в сообщении WWF... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T15:07

2021-10-03T15:07

2021-10-03T18:42

общество

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

всемирный фонд дикой природы

чукотское море

россия

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF) России обнаружили в чукотском селе осиротевшего медвежонка в возрасте около года, говорится в сообщении WWF России."В ночь на 3 октября у села Ванкарем на берегу Чукотского моря был замечен одинокий медвежонок. По словам сотрудников Всемирного фонда дикой природы, которые его обнаружили, детенышу около года. Утром экологи обследовали окрестности, однако следов взрослой медведицы обнаружено не было. Судя по всему, малыш был один. Днем он снова показался жителям села. Медвежонок утащил кусок чукотского традиционного деликатеса кымгыта", — говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении, как только медвежонок был обнаружен, сотрудники WWF России немедленно сообщили о нем в Росприроднадзор. Судьба детеныша будет решаться на комиссии в начале этой недели.В фонде отметили, что это не первый осиротевший медвежонок, который вышел к людям в поисках еды в этом году. В последнее время такие ситуации происходят все чаще. Необходима система, которая позволит оперативно реагировать на подобные случаи, а также программа реабилитации медвежат в дикой природе, добавили в WWF России.

https://ria.ru/20210929/medved-1752274031.html

чукотское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), всемирный фонд дикой природы, чукотское море, россия