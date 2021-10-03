В посольстве России ответили на вопрос о чартерах в Болгарию
Посол России Митрофанова назвала условие открытия чартеров в Болгарию
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вопрос о чартерном сообщении с Болгарией будет решаться по мере необходимости, если зимой будет большой поток туристов, то такие рейсы могут разрешить, заявила РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.
Ранее сообщалось, что из-за ограничений по объему перевозки (в том числе отсутствия чартерных рейсов) Болгария стала дорогим направлением для отдыха для россиян.
"До июля сего года рейсов вообще не было. С июля есть регулярные рейсы, они не отменялись и их никто не собирается отменять. Вопрос о чартерном сообщении будет решаться по мере необходимости. Если зимой будет такой поток туристов, что регулярные рейсы не будут справляться, то, конечно, я думаю, разрешат", - сказала она.
Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты. К настоящему времени разрешено летать в 55 стран, в том числе в Болгарию.