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Туризм
https://ria.ru/20211003/chartery-1752852616.html
В посольстве России ответили на вопрос о чартерах в Болгарию
В посольстве России ответили на вопрос о чартерах в Болгарию - РИА Новости, 03.10.2021
В посольстве России ответили на вопрос о чартерах в Болгарию
Вопрос о чартерном сообщении с Болгарией будет решаться по мере необходимости, если зимой будет большой поток туристов, то такие рейсы могут разрешить, заявила... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T10:32
2021-10-03T10:32
туризм
болгария
новости - туризм
элеонора митрофанова
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вопрос о чартерном сообщении с Болгарией будет решаться по мере необходимости, если зимой будет большой поток туристов, то такие рейсы могут разрешить, заявила РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.Ранее сообщалось, что из-за ограничений по объему перевозки (в том числе отсутствия чартерных рейсов) Болгария стала дорогим направлением для отдыха для россиян."До июля сего года рейсов вообще не было. С июля есть регулярные рейсы, они не отменялись и их никто не собирается отменять. Вопрос о чартерном сообщении будет решаться по мере необходимости. Если зимой будет такой поток туристов, что регулярные рейсы не будут справляться, то, конечно, я думаю, разрешат", - сказала она.Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты. К настоящему времени разрешено летать в 55 стран, в том числе в Болгарию.
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болгария, новости - туризм, элеонора митрофанова, россия
10:32 03.10.2021
 
В посольстве России ответили на вопрос о чартерах в Болгарию

Посол России Митрофанова назвала условие открытия чартеров в Болгарию

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вопрос о чартерном сообщении с Болгарией будет решаться по мере необходимости, если зимой будет большой поток туристов, то такие рейсы могут разрешить, заявила РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.
Ранее сообщалось, что из-за ограничений по объему перевозки (в том числе отсутствия чартерных рейсов) Болгария стала дорогим направлением для отдыха для россиян.
"До июля сего года рейсов вообще не было. С июля есть регулярные рейсы, они не отменялись и их никто не собирается отменять. Вопрос о чартерном сообщении будет решаться по мере необходимости. Если зимой будет такой поток туристов, что регулярные рейсы не будут справляться, то, конечно, я думаю, разрешат", - сказала она.
Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты. К настоящему времени разрешено летать в 55 стран, в том числе в Болгарию.
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