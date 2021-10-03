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Аналитики подсчитали, сколько безналичных чаевых оставляют россияне
Аналитики подсчитали, сколько безналичных чаевых оставляют россияне - РИА Новости, 03.10.2021
Аналитики подсчитали, сколько безналичных чаевых оставляют россияне
Постепенное снятие эпидемиологических ограничений сделало россиян более щедрыми на безналичные чаевые - по сравнению с прошлым годом оставлять их стали в 4,5... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T08:04
2021-10-03T08:04
экономика
русский стандарт (банк)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Постепенное снятие эпидемиологических ограничений сделало россиян более щедрыми на безналичные чаевые - по сравнению с прошлым годом оставлять их стали в 4,5 раза чаще, а средняя сумма по итогам семи месяцев составила 2 174 рубля, говорится в совместном исследовании международной платежной системы Visa и банка "Русский стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Постепенное снятие ограничений, вызванных эпидемиологической ситуацией, привело к взрывному росту популярности безналичных чаевых. За первые 7 месяцев 2021 года гости благодарили персонал таким способом в 4,5 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года", - выяснили аналитики.В рамках исследования были изучены все операции в сервисе безналичных чаевых банка "Русский стандарт" и Visa за семь месяцев 2021 года, а также семь месяцев 2020 года.По данным авторов исследования, средний чек сохранился на прежнем уровне, составив 2 174 рубля за семь месяцев 2021 года против 2 188 рублей за аналогичный период прошлого года.Самой популярной сферой, где оставляют безналичные чаевые, традиционно является фаст-фуд и кафе - средняя сумма чаевых составила 2 141 рубль. На втором месте, ожидаемо, рестораны с более высоким средним чеком в 3 301 рубль. Замыкают тройку лидеров бакалейные магазины и супермаркеты, где теперь часто можно встретить не только мини-кафе, заказать кофе и сэндвич на вынос, но и заказать фуршет с доставкой, набор тортов. Средний чек безналичных чаевых здесь составил 2 503 рубля, в основном, благодаря кейтеринг-сервису.В топ-5 по популярности в сервисе безналичных чаевых вошли также люксовые магазины брендовой одежды и аксессуаров, где за подбор нового образа в качестве благодарности в среднем оставляли 2 965 рублей. Финалистами рейтинга стали гостиницы, отели и мотели со средней суммой безналичных чаевых в 1 914 рублей.
https://ria.ru/20210608/kurer-1736202040.html
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экономика, русский стандарт (банк)
08:04 03.10.2021
 
Аналитики подсчитали, сколько безналичных чаевых оставляют россияне

Аналитики подсчитали, сколько в среднем безналичных чаевых оставляют россияне

© Fotolia / leungchopanОплата банковской картой
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Fotolia / leungchopan
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Постепенное снятие эпидемиологических ограничений сделало россиян более щедрыми на безналичные чаевые - по сравнению с прошлым годом оставлять их стали в 4,5 раза чаще, а средняя сумма по итогам семи месяцев составила 2 174 рубля, говорится в совместном исследовании международной платежной системы Visa и банка "Русский стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Постепенное снятие ограничений, вызванных эпидемиологической ситуацией, привело к взрывному росту популярности безналичных чаевых. За первые 7 месяцев 2021 года гости благодарили персонал таким способом в 4,5 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года", - выяснили аналитики.
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В рамках исследования были изучены все операции в сервисе безналичных чаевых банка "Русский стандарт" и Visa за семь месяцев 2021 года, а также семь месяцев 2020 года.
По данным авторов исследования, средний чек сохранился на прежнем уровне, составив 2 174 рубля за семь месяцев 2021 года против 2 188 рублей за аналогичный период прошлого года.
Самой популярной сферой, где оставляют безналичные чаевые, традиционно является фаст-фуд и кафе - средняя сумма чаевых составила 2 141 рубль. На втором месте, ожидаемо, рестораны с более высоким средним чеком в 3 301 рубль. Замыкают тройку лидеров бакалейные магазины и супермаркеты, где теперь часто можно встретить не только мини-кафе, заказать кофе и сэндвич на вынос, но и заказать фуршет с доставкой, набор тортов. Средний чек безналичных чаевых здесь составил 2 503 рубля, в основном, благодаря кейтеринг-сервису.
В топ-5 по популярности в сервисе безналичных чаевых вошли также люксовые магазины брендовой одежды и аксессуаров, где за подбор нового образа в качестве благодарности в среднем оставляли 2 965 рублей. Финалистами рейтинга стали гостиницы, отели и мотели со средней суммой безналичных чаевых в 1 914 рублей.
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