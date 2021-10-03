Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211003/byudzhet-1752859208.html
Военные расходы в России вернутся на допандемийный уровень
Военные расходы в России вернутся на допандемийный уровень
Военные расходы в России вернутся на допандемийный уровень
Россия в следующем году потратит на оборону более 3,5 триллиона рублей — тем самым эта сфера займет второе место в федеральном бюджете, пишет РБК. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T12:06
2021-10-03T12:43
экономика
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749890917_0:21:1200:696_1920x0_80_0_0_b1ccf7deadfb6117ef1df1ca98626980.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия в следующем году потратит на оборону более 3,5 триллиона рублей — тем самым эта сфера займет второе место в федеральном бюджете, пишет РБК.Как отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022-2024 годы, крупнейшим разделом по-прежнему будет социальная политика: на нее планируют потратить более 5,8 триллиона. На экономику, в свою очередь, выделили 3,46 триллиона, причем последние два года эта отрасль получала больше средств, чем оборонная. По информации портала "Электронный бюджет", в этом году Министерство финансов выделил на расходы в экономической сфере 3,6 триллиона рублей, тогда как на оборону — 3,4 триллиона.До пандемии расходы на экономику превышали военные лишь дважды: в 2014 году, когда произошел обвал цен на нефть, и в 2009-м — тогда ВВП России упал на 7,8 процента. В 2020 году больше всего средств из экономического раздела выделили на дорожное хозяйство (28 процентов расходов), а также на субсидии юридическим лицам. Как отмечает РБК, данные по тратам на оборонную сферу подробно проанализировать невозможно, поскольку большая их часть засекречена.В конце сентября правительство внесло в нижнюю палату парламента законопроект "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", пересмотрев параметры расходов и, соответственно, размеры профицитов и дефицита. Расходы в следующем году запланировали на уровне 23,69 триллиона рублей, в 2023-м – 25,24 триллиона, в 2024-м – 26,35 триллиона.
https://ria.ru/20210719/giperzvuk-1741819826.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/oborona-1745443416.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749890917_100:0:1167:800_1920x0_80_0_0_052593db9e44062cf757bac6de716a79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, безопасность, россия
12:06 03.10.2021 (обновлено: 12:43 03.10.2021)
 
РБК: военные расходы в России в 2022 году вернутся на допандемийный уровень

РБК: военные расходы в России в 2022 году превысят 3,5 триллиона рублей

© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФУчения "Запад-2021" на полигоне Мулино
Учения Запад-2021 на полигоне Мулино - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия в следующем году потратит на оборону более 3,5 триллиона рублей — тем самым эта сфера займет второе место в федеральном бюджете, пишет РБК.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022-2024 годы, крупнейшим разделом по-прежнему будет социальная политика: на нее планируют потратить более 5,8 триллиона.
На экономику, в свою очередь, выделили 3,46 триллиона, причем последние два года эта отрасль получала больше средств, чем оборонная. По информации портала "Электронный бюджет", в этом году Министерство финансов выделил на расходы в экономической сфере 3,6 триллиона рублей, тогда как на оборону — 3,4 триллиона.
До пандемии расходы на экономику превышали военные лишь дважды: в 2014 году, когда произошел обвал цен на нефть, и в 2009-м — тогда ВВП России упал на 7,8 процента.
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 11:42
В США признали, что у них нет защиты от российского гиперзвукового оружия
В 2020 году больше всего средств из экономического раздела выделили на дорожное хозяйство (28 процентов расходов), а также на субсидии юридическим лицам. Как отмечает РБК, данные по тратам на оборонную сферу подробно проанализировать невозможно, поскольку большая их часть засекречена.
В конце сентября правительство внесло в нижнюю палату парламента законопроект "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", пересмотрев параметры расходов и, соответственно, размеры профицитов и дефицита. Расходы в следующем году запланировали на уровне 23,69 триллиона рублей, в 2023-м – 25,24 триллиона, в 2024-м – 26,35 триллиона.
Танк Т-14 Армата на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 год - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 10:51В мире
СМИ назвали крупнейших импортеров оборонной продукции России
 
ЭкономикаБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:13Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ
13:06Посольство России осудило план об открытии памятного знака Багазию в Киеве
12:51Диетолог рассказала об опасности чрезмерного потребления яблок
12:43На западе Ирака предотвратили теракт
12:39Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными
12:23Зеленский высказался о подготовке ему импичмента
12:21СК начал проверку после ДТП в Ангарске
12:10Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
12:06РБК: военные расходы в России в 2022 году вернутся на допандемийный уровень
12:04Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона 1:25
12:03В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19
12:01Пучдемон вернулся на Сардинию
11:52Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:48В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом
11:48Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
11:47В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19
11:46В России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19
11:45Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным
11:45Британский ученый из-за проблем с памятью жил на вокзале в Киеве
11:43Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию
Лента новостейМолния