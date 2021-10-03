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https://ria.ru/20211003/bolgariya-1752852096.html
Запросов от Софии по обвинениям россиян не было, заявила посол
Запросов от Софии по обвинениям россиян не было, заявила посол - РИА Новости, 03.10.2021
Запросов от Софии по обвинениям россиян не было, заявила посол
Запросов от Болгарии в связи с обвинениями россиян в причастности к взрывам на военных складах не поступало, также нет данных о прогрессе в расследовании по... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T10:27
2021-10-03T10:27
в мире
чехия
москва
сергей лавров
мид болгарии
элеонора митрофанова
мария захарова
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Запросов от Болгарии в связи с обвинениями россиян в причастности к взрывам на военных складах не поступало, также нет данных о прогрессе в расследовании по этому вопросу, заявила РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова."Нет, таких данных нет. К нам никто не обращался", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.В конце апреля Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. 29 апреля Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе России. В МИД Болгарии заявили об "обстоятельном и серьезном" разговоре с послом РФ в Софии в свете подозрений в адрес России. Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля 2021 года обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Как отмечала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы.
https://ria.ru/20211003/bolgariya-1752850957.html
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в мире, чехия, москва, сергей лавров, мид болгарии, элеонора митрофанова, мария захарова, россия
10:27 03.10.2021
 
Запросов от Софии по обвинениям россиян не было, заявила посол

Запросов от Софии по обвинениям россиян по делу о взрывах не было, заявила Митрофанова

© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Fotolia / Astrug
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Запросов от Болгарии в связи с обвинениями россиян в причастности к взрывам на военных складах не поступало, также нет данных о прогрессе в расследовании по этому вопросу, заявила РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.
"Нет, таких данных нет. К нам никто не обращался", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
В конце апреля Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. 29 апреля Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе России. В МИД Болгарии заявили об "обстоятельном и серьезном" разговоре с послом РФ в Софии в свете подозрений в адрес России. Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля 2021 года обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Как отмечала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы.
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
10:16
Российский посол рассказала, кто стоит за высылкой дипломатов из Болгарии
 
В миреЧехияМоскваСергей ЛавровМИД БолгарииЭлеонора МитрофановаМария ЗахароваРоссия
 
 
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