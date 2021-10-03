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https://ria.ru/20211003/bolgariya-1752851208.html
Москва и София вряд ли дойдут до разрыва дипотношений, заявила посол
Москва и София вряд ли дойдут до разрыва дипотношений, заявила посол - РИА Новости, 03.10.2021
Москва и София вряд ли дойдут до разрыва дипотношений, заявила посол
Москва и София вряд ли дойдут до понижения уровня дипломатических отношений или их разрыва, заявила РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T10:19
2021-10-03T10:19
в мире
софия (город)
москва
сергей лавров
элеонора митрофанова
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва и София вряд ли дойдут до понижения уровня дипломатических отношений или их разрыва, заявила РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова."Вы знаете, ничего сейчас загадывать нельзя, вы же видите, в каком хаосе сейчас живет мир. Причем на всех направлениях жизни, начиная от коронавируса, который спутал все карты нормальной жизни, заканчивая теми, скажем, точками, конфликтами, которые усиливают хаос и в межгосударственных отношениях, и внутри государств. Но я не думаю, что мы дойдем до такой степени конфронтации. Я надеюсь, что эта страница с высылками, причем, на наш взгляд, необоснованными, перевернута", - сказала она, отвечая на вопрос, может ли текущая ситуация с высылкой дипломатов привести к серьезному понижению уровня дипотношений или к их разрыву.В последнее время Болгария несколько раз высылала российских дипломатов. В конце марта София объявила персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства РФ, на что Москва ответила высылкой двух дипломатов посольства Болгарии. Также 29 апреля София объявила персоной нон грата российского помощника военного атташе в свете подозрений в адрес России во взрывах на складах в Болгарии. Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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в мире, софия (город), москва, сергей лавров, элеонора митрофанова, россия
10:19 03.10.2021
 
Москва и София вряд ли дойдут до разрыва дипотношений, заявила посол

Москва и София вряд ли дойдут до понижения уровня дипотношений, уверена посол Митрофанова

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭлеонора Митрофанова
Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва и София вряд ли дойдут до понижения уровня дипломатических отношений или их разрыва, заявила РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.
"Вы знаете, ничего сейчас загадывать нельзя, вы же видите, в каком хаосе сейчас живет мир. Причем на всех направлениях жизни, начиная от коронавируса, который спутал все карты нормальной жизни, заканчивая теми, скажем, точками, конфликтами, которые усиливают хаос и в межгосударственных отношениях, и внутри государств. Но я не думаю, что мы дойдем до такой степени конфронтации. Я надеюсь, что эта страница с высылками, причем, на наш взгляд, необоснованными, перевернута", - сказала она, отвечая на вопрос, может ли текущая ситуация с высылкой дипломатов привести к серьезному понижению уровня дипотношений или к их разрыву.
В последнее время Болгария несколько раз высылала российских дипломатов. В конце марта София объявила персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства РФ, на что Москва ответила высылкой двух дипломатов посольства Болгарии. Также 29 апреля София объявила персоной нон грата российского помощника военного атташе в свете подозрений в адрес России во взрывах на складах в Болгарии. Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
10:16
Российский посол рассказала, кто стоит за высылкой дипломатов из Болгарии
 
В миреСофия (город)МоскваСергей ЛавровЭлеонора МитрофановаРоссия
 
 
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