https://ria.ru/20211003/batyushka-1752912734.html
Батюшка освятил корабль перед полетом "киноэкипажа" на МКС
Батюшка освятил корабль перед полетом "киноэкипажа" на МКС - РИА Новости, 03.10.2021
Батюшка освятил корабль перед полетом "киноэкипажа" на МКС
Ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-19", на котором на МКС 5 октября отравится "киноэкипаж" (актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T23:12
2021-10-03T23:12
2021-10-03T23:12
байконур (город)
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
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БАЙКОНУР, 3 окт - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-19", на котором на МКС 5 октября отравится "киноэкипаж" (актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко), освятили перед стартом, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.Чин освящения провел настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков).Ранее в интервью РИА Новости он рассказал, что этой традиции много лет. Первым в 1999 году был освящен разгонный блок "Фрегат", а с 2000 года освящать стали все стартующие с Байконура ракеты: коммерческие, грузовые и пилотируемые. Чин проводится бесплатно.Помимо этого, отец Сергий традиционно благословляет на полет улетающий экипаж, провожая их из гостиницы. Такая традиция началась с полета экипажа Василия Циблиева в 1997 году.
https://ria.ru/20210929/kosmos-1752371454.html
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байконур (город), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко
Батюшка освятил корабль перед полетом "киноэкипажа" на МКС
Батюшка освятил ракету-носитель"Союз-2.1а" перед полетом "киноэкипажа" на МКС