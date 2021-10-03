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Батюшка освятил корабль перед полетом "киноэкипажа" на МКС
Батюшка освятил корабль перед полетом "киноэкипажа" на МКС - РИА Новости, 03.10.2021
Батюшка освятил корабль перед полетом "киноэкипажа" на МКС
Ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-19", на котором на МКС 5 октября отравится "киноэкипаж" (актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T23:12
2021-10-03T23:12
байконур (город)
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
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БАЙКОНУР, 3 окт - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-19", на котором на МКС 5 октября отравится "киноэкипаж" (актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко), освятили перед стартом, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.Чин освящения провел настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков).Ранее в интервью РИА Новости он рассказал, что этой традиции много лет. Первым в 1999 году был освящен разгонный блок "Фрегат", а с 2000 года освящать стали все стартующие с Байконура ракеты: коммерческие, грузовые и пилотируемые. Чин проводится бесплатно.Помимо этого, отец Сергий традиционно благословляет на полет улетающий экипаж, провожая их из гостиницы. Такая традиция началась с полета экипажа Василия Циблиева в 1997 году.
https://ria.ru/20210929/kosmos-1752371454.html
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байконур (город), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко
23:12 03.10.2021
 
Батюшка освятил корабль перед полетом "киноэкипажа" на МКС

Батюшка освятил ракету-носитель"Союз-2.1а" перед полетом "киноэкипажа" на МКС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСборка ракеты космического назначения "Союз-2.1а" на Байконуре
Сборка ракеты космического назначения Союз-2.1а на Байконуре - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАЙКОНУР, 3 окт - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-19", на котором на МКС 5 октября отравится "киноэкипаж" (актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко), освятили перед стартом, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.
Чин освящения провел настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков).
Ранее в интервью РИА Новости он рассказал, что этой традиции много лет. Первым в 1999 году был освящен разгонный блок "Фрегат", а с 2000 года освящать стали все стартующие с Байконура ракеты: коммерческие, грузовые и пилотируемые. Чин проводится бесплатно.
Помимо этого, отец Сергий традиционно благословляет на полет улетающий экипаж, провожая их из гостиницы. Такая традиция началась с полета экипажа Василия Циблиева в 1997 году.
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Байконур (город)Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
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