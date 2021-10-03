20:47 03.10.2021 (обновлено: 23:19 03.10.2021)
Бабиш через офшоры купил замок во Франции, говорится в "досье Пандоры"
"Досье Пандоры": Бабиш через офшоры купил замок во Франции за 22 миллиона долларов
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорные компании для приобретения замка на юге Франции стоимостью в 22 миллиона долларов, утверждается в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
"Данные, полученные Международным консорциумом журналистов-расследователей, показывают, что Бабиш через офшорные компании перевел 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохраняя при этом в тайне факт владения", - говорится в заявлении консорциума.
Отмечается, что в особняке Chateau Bigaud пять спален, он расположен на территории площадью 9,4 акра.
"Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу", - утверждают журналисты.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.