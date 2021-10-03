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Бабиш через офшоры купил замок во Франции, говорится в "досье Пандоры"
Бабиш через офшоры купил замок во Франции, говорится в "досье Пандоры" - РИА Новости, 03.10.2021
Бабиш через офшоры купил замок во Франции, говорится в "досье Пандоры"
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорные компании для приобретения замка на юге Франции стоимостью в 22 миллиона долларов, утверждается в... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T20:47
2021-10-03T23:19
в мире
сша
франция
джордж сорос
андрей бабиш
mossack fonseca
"досье пандоры"
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорные компании для приобретения замка на юге Франции стоимостью в 22 миллиона долларов, утверждается в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ)."Данные, полученные Международным консорциумом журналистов-расследователей, показывают, что Бабиш через офшорные компании перевел 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохраняя при этом в тайне факт владения", - говорится в заявлении консорциума.Отмечается, что в особняке Chateau Bigaud пять спален, он расположен на территории площадью 9,4 акра."Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу", - утверждают журналисты.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752898987.html
https://ria.ru/20211003/rassledovanie-1752900125.html
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в мире, сша, франция, джордж сорос, андрей бабиш, mossack fonseca, "досье пандоры"
20:47 03.10.2021 (обновлено: 23:19 03.10.2021)
 
Бабиш через офшоры купил замок во Франции, говорится в "досье Пандоры"

"Досье Пандоры": Бабиш через офшоры купил замок во Франции за 22 миллиона долларов

© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Valentina Petrova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорные компании для приобретения замка на юге Франции стоимостью в 22 миллиона долларов, утверждается в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
"Данные, полученные Международным консорциумом журналистов-расследователей, показывают, что Бабиш через офшорные компании перевел 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохраняя при этом в тайне факт владения", - говорится в заявлении консорциума.
Отмечается, что в особняке Chateau Bigaud пять спален, он расположен на территории площадью 9,4 акра.
"Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу", - утверждают журналисты.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 20:24
Зеленский стал фигурантом расследования об офшорах "досье Пандоры"
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 20:36
Журналисты-расследователи назвали США крупнейшим налоговым убежищем
 
В миреСШАФранцияДжордж СоросАндрей БабишMossack Fonseca"досье Пандоры"
 
 
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