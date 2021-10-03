https://ria.ru/20211003/arest-1752840907.html

В Боливии продлили арест экс-президента страны Аньес

В Боливии продлили арест экс-президента страны Аньес - РИА Новости, 03.10.2021

В Боливии продлили арест экс-президента страны Аньес

Судья Армандо Себальос продлил срок предварительного заключения экс-президенту страны Жанин Аньес, которую обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу, а... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T05:26

2021-10-03T05:26

2021-10-03T05:26

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эво моралес

жанин аньес

луис арсе

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МЕХИКО, 3 окт - РИА Новости. Судья Армандо Себальос продлил срок предварительного заключения экс-президенту страны Жанин Аньес, которую обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу, а также геноциде, сообщила ее дочь Карилона Рибера Аньес.Ранее генпрокуратура Боливии представила в Верховный суд новые обвинения против Аньес, которая уже находится в тюрьме. Ее обвиняют в действиях, квалифицированных как геноцид, нанесение тяжелых ранений и ранений средней тяжести, а также ранений, приведших к смерти.Основанием для такого обвинения послужил доклад международной спецкомиссии, расследовавшей разгон протестов, произошедший при правлении Аньес. Комиссия назвала действия правоохранителей бойней и подтвердила, что по меньшей мере 37 человек погибли и сотни были ранены, большинство из них - это гражданское население, выступавшее против правительства Аньес.Аньес находится в тюрьме уже пять месяцев. Полиция задержала ее в ночь на 13 марта по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте.После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.

https://ria.ru/20210825/boliviya-1747122865.html

https://ria.ru/20210313/anes-1601054232.html

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в мире, боливия, эво моралес, жанин аньес, луис арсе