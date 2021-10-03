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В Боливии продлили арест экс-президента страны Аньес
В Боливии продлили арест экс-президента страны Аньес - РИА Новости, 03.10.2021
В Боливии продлили арест экс-президента страны Аньес
Судья Армандо Себальос продлил срок предварительного заключения экс-президенту страны Жанин Аньес, которую обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу, а... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T05:26
2021-10-03T05:26
в мире
боливия
эво моралес
жанин аньес
луис арсе
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МЕХИКО, 3 окт - РИА Новости. Судья Армандо Себальос продлил срок предварительного заключения экс-президенту страны Жанин Аньес, которую обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу, а также геноциде, сообщила ее дочь Карилона Рибера Аньес.Ранее генпрокуратура Боливии представила в Верховный суд новые обвинения против Аньес, которая уже находится в тюрьме. Ее обвиняют в действиях, квалифицированных как геноцид, нанесение тяжелых ранений и ранений средней тяжести, а также ранений, приведших к смерти.Основанием для такого обвинения послужил доклад международной спецкомиссии, расследовавшей разгон протестов, произошедший при правлении Аньес. Комиссия назвала действия правоохранителей бойней и подтвердила, что по меньшей мере 37 человек погибли и сотни были ранены, большинство из них - это гражданское население, выступавшее против правительства Аньес.Аньес находится в тюрьме уже пять месяцев. Полиция задержала ее в ночь на 13 марта по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте.После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.
https://ria.ru/20210825/boliviya-1747122865.html
https://ria.ru/20210313/anes-1601054232.html
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в мире, боливия, эво моралес, жанин аньес, луис арсе
05:26 03.10.2021
 
В Боливии продлили арест экс-президента страны Аньес

Боливийский суд продлил на пять месяцев арест экс-президента страны Жанин Аньес

© AP Photo / Natacha PisarenkoЭкс-президент Боливии Жанин Аньес
Экс-президент Боливии Жанин Аньес - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МЕХИКО, 3 окт - РИА Новости. Судья Армандо Себальос продлил срок предварительного заключения экс-президенту страны Жанин Аньес, которую обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу, а также геноциде, сообщила ее дочь Карилона Рибера Аньес.
"Моей матери Жанин Аньес продлили предварительное заключение еще на пять месяцев. Судья Армандо Себальос выносит решение без доказательств, не учитывая норм защиты, без указания каких-либо правовых критериев... И не уточняя, какие действия должен совершить прокурор, чтобы незаконно продолжить срок предварительного заключения моей матери", - сообщила Рибера Аньес на своей странице в Facebook.
Ранее генпрокуратура Боливии представила в Верховный суд новые обвинения против Аньес, которая уже находится в тюрьме. Ее обвиняют в действиях, квалифицированных как геноцид, нанесение тяжелых ранений и ранений средней тяжести, а также ранений, приведших к смерти.
Основанием для такого обвинения послужил доклад международной спецкомиссии, расследовавшей разгон протестов, произошедший при правлении Аньес. Комиссия назвала действия правоохранителей бойней и подтвердила, что по меньшей мере 37 человек погибли и сотни были ранены, большинство из них - это гражданское население, выступавшее против правительства Аньес.
Экс-президент Боливии Жанин Аньес - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 00:48
Экс-президент Боливии Аньес заявила, что не хочет больше жить
Аньес находится в тюрьме уже пять месяцев. Полиция задержала ее в ночь на 13 марта по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте.
После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.
Задержание бывшего временного президента Боливии Жанин Анеьес - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 10:59
В Боливии задержали бывшую и. о. президента Жанин Аньес
 
В миреБоливияЭво МоралесЖанин АньесЛуис Арсе
 
 
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