https://ria.ru/20211003/angarsk-1752848818.html

В ДТП с маршрутным автобусом в Ангарске пострадали 14 человек

В ДТП с маршрутным автобусом в Ангарске пострадали 14 человек - РИА Новости, 03.10.2021

В ДТП с маршрутным автобусом в Ангарске пострадали 14 человек

В ДТП с маршрутным автобусом, которое произошло в воскресенье в Ангарске, пострадали 14 человек, двое – госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T09:59

2021-10-03T09:59

2021-10-03T10:36

происшествия

ангарск

иркутская область

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ИРКУТСК, 3 окт – РИА Новости. В ДТП с маршрутным автобусом, которое произошло в воскресенье в Ангарске, пострадали 14 человек, двое – госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.Ранее сообщалось, что в Ангарске днем 3 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. На перекрестке улиц Ленина и Мира столкнулись автобус ПАЗ маршрута №20 и "Лада Гранта". От удара был поврежден столб освещения. По предварительным данным, пострадали 12 человек."В итоге по факту обратились к медикам за помощью 14 человек. 12 из них легко пострадали и отпущены домой. Двое остались в травматологии, госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.Прокуратура и ГИБДД по факту аварии проводят проверку.

https://ria.ru/20211003/dtp-1752847902.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211003/dtp-1752848676.html

ангарск

иркутская область

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происшествия, ангарск, иркутская область