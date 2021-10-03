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В ДТП с маршрутным автобусом в Ангарске пострадали 14 человек
В ДТП с маршрутным автобусом в Ангарске пострадали 14 человек - РИА Новости, 03.10.2021
В ДТП с маршрутным автобусом в Ангарске пострадали 14 человек
В ДТП с маршрутным автобусом, которое произошло в воскресенье в Ангарске, пострадали 14 человек, двое – госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T09:59
2021-10-03T10:36
происшествия
ангарск
иркутская область
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ИРКУТСК, 3 окт – РИА Новости. В ДТП с маршрутным автобусом, которое произошло в воскресенье в Ангарске, пострадали 14 человек, двое – госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.Ранее сообщалось, что в Ангарске днем 3 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. На перекрестке улиц Ленина и Мира столкнулись автобус ПАЗ маршрута №20 и "Лада Гранта". От удара был поврежден столб освещения. По предварительным данным, пострадали 12 человек."В итоге по факту обратились к медикам за помощью 14 человек. 12 из них легко пострадали и отпущены домой. Двое остались в травматологии, госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.Прокуратура и ГИБДД по факту аварии проводят проверку.
https://ria.ru/20211003/dtp-1752847902.html
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происшествия, ангарск, иркутская область
09:59 03.10.2021 (обновлено: 10:36 03.10.2021)
 
В ДТП с маршрутным автобусом в Ангарске пострадали 14 человек

В ДТП с маршрутным автобусом в Ангарске пострадали 14 человек, сообщили в Минздраве

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИРКУТСК, 3 окт – РИА Новости. В ДТП с маршрутным автобусом, которое произошло в воскресенье в Ангарске, пострадали 14 человек, двое – госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.
Ранее сообщалось, что в Ангарске днем 3 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. На перекрестке улиц Ленина и Мира столкнулись автобус ПАЗ маршрута №20 и "Лада Гранта". От удара был поврежден столб освещения. По предварительным данным, пострадали 12 человек.
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
09:45
В Иркутской области автобус попал в ДТП
"В итоге по факту обратились к медикам за помощью 14 человек. 12 из них легко пострадали и отпущены домой. Двое остались в травматологии, госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.
Прокуратура и ГИБДД по факту аварии проводят проверку.
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
09:58В России
Автобус столкнулся с легковушкой в Иркутской области
 
ПроисшествияАнгарскИркутская область
 
 
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