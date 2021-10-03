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В Амстердаме началась акция протеста против COVID-ограничений

В Амстердаме началась акция протеста против COVID-ограничений - РИА Новости, 03.10.2021

В Амстердаме началась акция протеста против COVID-ограничений

Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Нидерландов Амстердама, протестуя против введения правительством обязательного предъявления COVID-пропусков для... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T16:44

2021-10-03T16:44

2021-10-03T16:44

распространение коронавируса

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амстердам

нидерланды

марк рютте

коронавирус covid-19

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АМСТЕРДАМ, 3 окт - РИА Новости. Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Нидерландов Амстердама, протестуя против введения правительством обязательного предъявления COVID-пропусков для посещения общественных мест, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Участники акции собрались на площади Дам в центре Амстердама, а затем начали шествие по улицам столицы.К массовой демонстрации в Амстердаме призвала организация "Вместе за Нидерланды", которая ожидала, что в протестах примут участие более 10 тысяч человек. Однако число демонстрантов, вышедших на улицы, пока не подтверждено.Протестующие скандировали лозунги: "Свободу" и "Сколько раз мы должны вакцинироваться, чтобы положить конец лжи о коронавирусе?". Протестующие просили правительство отменить решение, потому что, по их мнению, оно разделяет граждан в их повседневной жизни.И.о. премьер-министра страны Марк Рютте ранее сообщал, что с 25 сентября в Нидерландах будут временно введены COVID-пропуска, которые необходимо будет предъявлять для посещения ресторанов, кафе и культурных мероприятий. Пропуск представляет собой подтверждение о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат теста на COVID-19, загруженный в специальное приложение CoronaCheck.

https://radiosputnik.ria.ru/20211003/koronavirus-1752869110.html

амстердам

нидерланды

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в мире, амстердам, нидерланды, марк рютте, коронавирус covid-19