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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211003/amsterdam-1752879352.html
В Амстердаме началась акция протеста против COVID-ограничений
В Амстердаме началась акция протеста против COVID-ограничений - РИА Новости, 03.10.2021
В Амстердаме началась акция протеста против COVID-ограничений
Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Нидерландов Амстердама, протестуя против введения правительством обязательного предъявления COVID-пропусков для... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T16:44
2021-10-03T16:44
распространение коронавируса
в мире
амстердам
нидерланды
марк рютте
коронавирус covid-19
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АМСТЕРДАМ, 3 окт - РИА Новости. Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Нидерландов Амстердама, протестуя против введения правительством обязательного предъявления COVID-пропусков для посещения общественных мест, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Участники акции собрались на площади Дам в центре Амстердама, а затем начали шествие по улицам столицы.К массовой демонстрации в Амстердаме призвала организация "Вместе за Нидерланды", которая ожидала, что в протестах примут участие более 10 тысяч человек. Однако число демонстрантов, вышедших на улицы, пока не подтверждено.Протестующие скандировали лозунги: "Свободу" и "Сколько раз мы должны вакцинироваться, чтобы положить конец лжи о коронавирусе?". Протестующие просили правительство отменить решение, потому что, по их мнению, оно разделяет граждан в их повседневной жизни.И.о. премьер-министра страны Марк Рютте ранее сообщал, что с 25 сентября в Нидерландах будут временно введены COVID-пропуска, которые необходимо будет предъявлять для посещения ресторанов, кафе и культурных мероприятий. Пропуск представляет собой подтверждение о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат теста на COVID-19, загруженный в специальное приложение CoronaCheck.
https://radiosputnik.ria.ru/20211003/koronavirus-1752869110.html
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в мире, амстердам, нидерланды, марк рютте, коронавирус covid-19
16:44 03.10.2021
 
В Амстердаме началась акция протеста против COVID-ограничений

В Амстердаме тысячи человек вышли на акцию протеста против COVID-ограничений

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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АМСТЕРДАМ, 3 окт - РИА Новости. Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Нидерландов Амстердама, протестуя против введения правительством обязательного предъявления COVID-пропусков для посещения общественных мест, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Участники акции собрались на площади Дам в центре Амстердама, а затем начали шествие по улицам столицы.
К массовой демонстрации в Амстердаме призвала организация "Вместе за Нидерланды", которая ожидала, что в протестах примут участие более 10 тысяч человек. Однако число демонстрантов, вышедших на улицы, пока не подтверждено.
Протестующие скандировали лозунги: "Свободу" и "Сколько раз мы должны вакцинироваться, чтобы положить конец лжи о коронавирусе?". Протестующие просили правительство отменить решение, потому что, по их мнению, оно разделяет граждан в их повседневной жизни.
И.о. премьер-министра страны Марк Рютте ранее сообщал, что с 25 сентября в Нидерландах будут временно введены COVID-пропуска, которые необходимо будет предъявлять для посещения ресторанов, кафе и культурных мероприятий. Пропуск представляет собой подтверждение о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат теста на COVID-19, загруженный в специальное приложение CoronaCheck.
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