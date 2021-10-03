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В Милане задержали восемь участников акции против COVID-сертификатов
В Милане задержали восемь участников акции против COVID-сертификатов - РИА Новости, 03.10.2021
В Милане задержали восемь участников акции против COVID-сертификатов
Восемь человек, принявших участие в субботней манифестации протеста в Милане против электронных COVID-сертификатов, были задержаны правоохранительными органами, РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:28
2021-10-03T15:28
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в мире
италия
милан
марио драги
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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Восемь человек, принявших участие в субботней манифестации протеста в Милане против электронных COVID-сертификатов, были задержаны правоохранительными органами, сообщила квестура (полицейское управление) северной столицы Италии.Согласно этой информации, семь демонстрантов были задержаны за неповиновение представителям государственных органов, а еще один – за неуведомление о манифестации.Всего, по данным полиции, в несанкционированной акции протеста приняли участие около 4 тысяч человек, которые скандировали "Свобода! Свобода!" и выкрикивали лозунги с критикой премьер-министра Италии Марио Драги и других представителей властей. Манифестанты также несли транспаранты, на которых так называемые green pass назывались "свидетельствами рабства".Подобные манифестации протеста проходят в Милане и ряде других крупных городов Италии по субботам уже несколько недель. Их участники категорически не согласны с государственной системой электронных COVID-сертификатов, которая начала действовать на Апеннинах с начала августа.
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в мире, италия, милан, марио драги
15:28 03.10.2021
 
В Милане задержали восемь участников акции против COVID-сертификатов

В Милане задержали восемь участников несанкционированной акции против COVID-сертификатов

© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в фотобанкПолицейская машина на улице Милана
Полицейская машина на улице Милана - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Светлана Волобуева
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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Восемь человек, принявших участие в субботней манифестации протеста в Милане против электронных COVID-сертификатов, были задержаны правоохранительными органами, сообщила квестура (полицейское управление) северной столицы Италии.
Согласно этой информации, семь демонстрантов были задержаны за неповиновение представителям государственных органов, а еще один – за неуведомление о манифестации.
Всего, по данным полиции, в несанкционированной акции протеста приняли участие около 4 тысяч человек, которые скандировали "Свобода! Свобода!" и выкрикивали лозунги с критикой премьер-министра Италии Марио Драги и других представителей властей. Манифестанты также несли транспаранты, на которых так называемые green pass назывались "свидетельствами рабства".
Подобные манифестации протеста проходят в Милане и ряде других крупных городов Италии по субботам уже несколько недель. Их участники категорически не согласны с государственной системой электронных COVID-сертификатов, которая начала действовать на Апеннинах с начала августа.
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