Около 70% афганских СМИ прекратили работу после прихода талибов к власти
Ассоциация журналистов Афганистана: около 70% СМИ закрылись после прихода талибов к власти
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Национальная ассоциация журналистов Афганистана заявила, что из-за финансовых проблем 70% афганских СМИ прекратили работу в стране после того, как к власти пришли талибы (движение "Талибан"*), передает агентство Khaama Press.
Представители ассоциации проинформировали, что провели исследование в 28 провинциях страны, в нем участвовали 1 500 афганских журналистов.
По их данным, 67% афганских журналистов потеряли работу, а 33% работают под острым давлением и в сложных ситуациях. Глава ассоциации Масрур Лутфи заявил, что большинство работающих местных СМИ в тяжелом финансовом положении.
"Сорок процентов афганских журналистов обеспокоены своей безопасностью в Афганистане, а остальным живется нелегко, так как они потеряли работу", - отметил он.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.