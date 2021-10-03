https://ria.ru/20211003/afganistan-1752882404.html

Около 70% афганских СМИ прекратили работу после прихода талибов к власти

Около 70% афганских СМИ прекратили работу после прихода талибов к власти - РИА Новости, 03.10.2021

Около 70% афганских СМИ прекратили работу после прихода талибов к власти

Национальная ассоциация журналистов Афганистана заявила, что из-за финансовых проблем 70% афганских СМИ прекратили работу в стране после того, как к власти... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T17:16

2021-10-03T17:16

2021-10-03T17:16

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кабул (город)

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талибан

афганистан

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мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Национальная ассоциация журналистов Афганистана заявила, что из-за финансовых проблем 70% афганских СМИ прекратили работу в стране после того, как к власти пришли талибы (движение "Талибан"*), передает агентство Khaama Press.Представители ассоциации проинформировали, что провели исследование в 28 провинциях страны, в нем участвовали 1 500 афганских журналистов.По их данным, 67% афганских журналистов потеряли работу, а 33% работают под острым давлением и в сложных ситуациях. Глава ассоциации Масрур Лутфи заявил, что большинство работающих местных СМИ в тяжелом финансовом положении."Сорок процентов афганских журналистов обеспокоены своей безопасностью в Афганистане, а остальным живется нелегко, так как они потеряли работу", - отметил он.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210928/afganistan-1752118337.html

https://ria.ru/20210920/rabota-1750890682.html

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд