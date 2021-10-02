СЖР призвал Минск освободить задержанного журналиста "Комсомольской Правды"
Секретарь СЖР Шафир призвал отпустить журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Можейко
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир призвал отпустить журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, попавшего в изолятор в Минске.
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сказал РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко, но у них еще не было возможности встретиться с ним.
"На данный момент мы знаем только то, что он задержан, содержится в Минске в изоляторе. В чём конкретно его обвиняют, когда ему разрешат встречу с адвокатом, почему нет официальной информации по поводу того, как и почему именно он задержан - такой информации нет, и именно это мы также считаем недопустимым. Мы надеемся на то, что в ближайшее время информация появится, но в любом случае - такого рода действия в отношении журналиста за его профессиональную деятельность недопустимы, он должен быть отпущен", - заявил РИА Новости Шафир.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, отмечала, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.