https://ria.ru/20211002/zhurnalist-1752824366.html

СЖР призвал Минск освободить задержанного журналиста "Комсомольской Правды"

СЖР призвал Минск освободить задержанного журналиста "Комсомольской Правды" - РИА Новости, 02.10.2021

СЖР призвал Минск освободить задержанного журналиста "Комсомольской Правды"

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир призвал отпустить журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, попавшего в изолятор в... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T20:45

2021-10-02T20:45

2021-10-02T20:45

белоруссия

минск

владимир сунгоркин

союз журналистов россии

мария захарова

тимур шафир

россия

геннадий можейко

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир призвал отпустить журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, попавшего в изолятор в Минске.Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сказал РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко, но у них еще не было возможности встретиться с ним."На данный момент мы знаем только то, что он задержан, содержится в Минске в изоляторе. В чём конкретно его обвиняют, когда ему разрешат встречу с адвокатом, почему нет официальной информации по поводу того, как и почему именно он задержан - такой информации нет, и именно это мы также считаем недопустимым. Мы надеемся на то, что в ближайшее время информация появится, но в любом случае - такого рода действия в отношении журналиста за его профессиональную деятельность недопустимы, он должен быть отпущен", - заявил РИА Новости Шафир.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, отмечала, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

https://ria.ru/20211002/advokaty-1752821391.html

белоруссия

минск

россия

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белоруссия, минск, владимир сунгоркин, союз журналистов россии, мария захарова, тимур шафир, россия, геннадий можейко