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Зеленский оценил свою работу
Зеленский оценил свою работу - РИА Новости, 02.10.2021
Зеленский оценил свою работу
Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою работу по итогам двух лет на посту главы государства и эффективность своей партии. Его слова приводит... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T17:05
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в мире
украина
владимир зеленский
партия "слуга народа"
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КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою работу по итогам двух лет на посту главы государства и эффективность своей партии. Его слова приводит "Украинская правда"."Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, семь-восемь баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Думаю, я где-то там, в середине", — отметил он.При этом он добавил, что оценивать его работу должен народ.Партии "Слуга народа" он поставил три с плюсом по пятибалльной шкале.
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в мире, украина, владимир зеленский, партия "слуга народа"
17:05 02.10.2021 (обновлено: 19:37 02.10.2021)
 
Зеленский оценил свою работу

Зеленский оценил свою работу на посту президента на семь-восемь баллов из 12 возможных

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою работу по итогам двух лет на посту главы государства и эффективность своей партии. Его слова приводит "Украинская правда".
"Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, семь-восемь баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Думаю, я где-то там, в середине", — отметил он.
При этом он добавил, что оценивать его работу должен народ.
Партии "Слуга народа" он поставил три с плюсом по пятибалльной шкале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПартия "Слуга народа"
 
 
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