https://ria.ru/20211002/zelenskiy-1752809005.html

Зеленский оценил свою работу

Зеленский оценил свою работу - РИА Новости, 02.10.2021

Зеленский оценил свою работу

Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою работу по итогам двух лет на посту главы государства и эффективность своей партии. Его слова приводит... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T17:05

2021-10-02T17:05

2021-10-02T19:37

в мире

украина

владимир зеленский

партия "слуга народа"

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КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою работу по итогам двух лет на посту главы государства и эффективность своей партии. Его слова приводит "Украинская правда"."Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, семь-восемь баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Думаю, я где-то там, в середине", — отметил он.При этом он добавил, что оценивать его работу должен народ.Партии "Слуга народа" он поставил три с плюсом по пятибалльной шкале.

https://ria.ru/20211002/zelenskiy-1752805839.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, партия "слуга народа"