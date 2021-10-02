https://ria.ru/20211002/zelenskiy-1752809005.html
Зеленский оценил свою работу
Зеленский оценил свою работу - РИА Новости, 02.10.2021
Зеленский оценил свою работу
Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою работу по итогам двух лет на посту главы государства и эффективность своей партии. Его слова приводит... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T17:05
2021-10-02T17:05
2021-10-02T19:37
в мире
украина
владимир зеленский
партия "слуга народа"
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КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою работу по итогам двух лет на посту главы государства и эффективность своей партии. Его слова приводит "Украинская правда"."Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, семь-восемь баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Думаю, я где-то там, в середине", — отметил он.При этом он добавил, что оценивать его работу должен народ.Партии "Слуга народа" он поставил три с плюсом по пятибалльной шкале.
https://ria.ru/20211002/zelenskiy-1752805839.html
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в мире, украина, владимир зеленский, партия "слуга народа"
17:05 02.10.2021 (обновлено: 19:37 02.10.2021)
Зеленский оценил свою работу
Зеленский оценил свою работу на посту президента на семь-восемь баллов из 12 возможных