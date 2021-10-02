https://ria.ru/20211002/zelenskiy-1752791625.html

Зеленский ликвидировал госконцерн "Укроборонпром"

Зеленский ликвидировал госконцерн "Укроборонпром" - РИА Новости, 02.10.2021

Зеленский ликвидировал госконцерн "Укроборонпром"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании военно-промышленного комплекса, предусматривающий ликвидацию государственного концерна... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T13:19

2021-10-02T13:19

2021-10-02T16:21

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752354573_0:90:1043:677_1920x0_80_0_0_182149b11b340f00fa5f274d7581b238.jpg

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании военно-промышленного комплекса, предусматривающий ликвидацию государственного концерна "Укроборонпром", сообщается на сайте Верховной рады.Верховная рада Украины проголосовала за этот закон 13 июля, решение поддержали 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Возвращен с подписью от президента", — отмечается в карточке закона, опубликованной на сайте украинского парламента.В самом концерне заявили, что закон позволит усилить обороноспособность страны, "структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий "Укроборонпрома". "Государственные и казенные предприятия — участники концерна будут преобразованы в хозяйственные общества, которые, в свою очередь, объединят по отраслевому признаку: бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение и боеприпасы, морские системы, авиаремонт и спецэкспортеры. При этом единственным владельцем таких отраслевых научно-производственных объединений будет государство в лице кабинета министров Украины", — говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".Согласно закону, госконцерн преобразуют в акционерное общество. В рамках трансформации создадут два крупных холдинга: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в шесть субхолдингов, и аэрокосмический холдинг — он будет заниматься авиацией и космосом.В законе отмечается, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, не задействованные в выполнении оборонного госзаказа и не осуществляющие производство, разработку, модернизацию, ремонт, обслуживание, реализацию, утилизацию вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, могут передавать Фонду государственного имущества для приватизации.Госконцерн "Укроборонпром" объединял более 100 предприятий-участников в пяти основных отраслях оборонной промышленности, в частности, в разработке и изготовлении оружия и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях. Ранее заместитель гендиректора по трансформации Роман Бондар заявил, что "Укроборонпром" в рамках реформирования будет ликвидирован в течение двух лет.

https://ria.ru/20211002/razdel-1752764040.html

https://ria.ru/20211001/oshibka-1752599778.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины