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Зеленский ликвидировал госконцерн "Укроборонпром"
Зеленский ликвидировал госконцерн "Укроборонпром" - РИА Новости, 02.10.2021
Зеленский ликвидировал госконцерн "Укроборонпром"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании военно-промышленного комплекса, предусматривающий ликвидацию государственного концерна... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T13:19
2021-10-02T16:21
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании военно-промышленного комплекса, предусматривающий ликвидацию государственного концерна "Укроборонпром", сообщается на сайте Верховной рады.Верховная рада Украины проголосовала за этот закон 13 июля, решение поддержали 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Возвращен с подписью от президента", — отмечается в карточке закона, опубликованной на сайте украинского парламента.В самом концерне заявили, что закон позволит усилить обороноспособность страны, "структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий "Укроборонпрома". "Государственные и казенные предприятия — участники концерна будут преобразованы в хозяйственные общества, которые, в свою очередь, объединят по отраслевому признаку: бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение и боеприпасы, морские системы, авиаремонт и спецэкспортеры. При этом единственным владельцем таких отраслевых научно-производственных объединений будет государство в лице кабинета министров Украины", — говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".Согласно закону, госконцерн преобразуют в акционерное общество. В рамках трансформации создадут два крупных холдинга: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в шесть субхолдингов, и аэрокосмический холдинг — он будет заниматься авиацией и космосом.В законе отмечается, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, не задействованные в выполнении оборонного госзаказа и не осуществляющие производство, разработку, модернизацию, ремонт, обслуживание, реализацию, утилизацию вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, могут передавать Фонду государственного имущества для приватизации.Госконцерн "Укроборонпром" объединял более 100 предприятий-участников в пяти основных отраслях оборонной промышленности, в частности, в разработке и изготовлении оружия и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях. Ранее заместитель гендиректора по трансформации Роман Бондар заявил, что "Укроборонпром" в рамках реформирования будет ликвидирован в течение двух лет.
https://ria.ru/20211002/razdel-1752764040.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
13:19 02.10.2021 (обновлено: 16:21 02.10.2021)
 
Зеленский ликвидировал госконцерн "Укроборонпром"

Президент Украины Зеленский ликвидировал госконцерн "Укроборонпром"

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании военно-промышленного комплекса, предусматривающий ликвидацию государственного концерна "Укроборонпром", сообщается на сайте Верховной рады.
Верховная рада Украины проголосовала за этот закон 13 июля, решение поддержали 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Возвращен с подписью от президента", — отмечается в карточке закона, опубликованной на сайте украинского парламента.
В самом концерне заявили, что закон позволит усилить обороноспособность страны, "структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий "Укроборонпрома". "Государственные и казенные предприятия — участники концерна будут преобразованы в хозяйственные общества, которые, в свою очередь, объединят по отраслевому признаку: бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение и боеприпасы, морские системы, авиаремонт и спецэкспортеры. При этом единственным владельцем таких отраслевых научно-производственных объединений будет государство в лице кабинета министров Украины", — говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".
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Согласно закону, госконцерн преобразуют в акционерное общество. В рамках трансформации создадут два крупных холдинга: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в шесть субхолдингов, и аэрокосмический холдинг — он будет заниматься авиацией и космосом.
В законе отмечается, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, не задействованные в выполнении оборонного госзаказа и не осуществляющие производство, разработку, модернизацию, ремонт, обслуживание, реализацию, утилизацию вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, могут передавать Фонду государственного имущества для приватизации.
Госконцерн "Укроборонпром" объединял более 100 предприятий-участников в пяти основных отраслях оборонной промышленности, в частности, в разработке и изготовлении оружия и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях. Ранее заместитель гендиректора по трансформации Роман Бондар заявил, что "Укроборонпром" в рамках реформирования будет ликвидирован в течение двух лет.
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