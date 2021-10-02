https://ria.ru/20211002/vzryv-1752781599.html
При взрыве газа в Нижнем Новгороде оказались повреждены две квартиры
При взрыве газа в Нижнем Новгороде оказались повреждены две квартиры - РИА Новости, 02.10.2021
При взрыве газа в Нижнем Новгороде оказались повреждены две квартиры
Две квартиры повреждены при ЧП с газом в Нижнем Новгороде, проводится обследование дома, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:24
2021-10-02T11:24
2021-10-02T13:08
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Две квартиры повреждены при ЧП с газом в Нижнем Новгороде, проводится обследование дома, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения людей в свое жилье, заявил журналистам глава города Юрий Шалабаев."По результатам осмотра было выявлено: повреждены две квартиры, межкомнатные перегородки и балкон. Сейчас в доме проводится обследование, по результатам которого на штабе по ЧС будет принято решение о возможности возвращения жильцов в свои квартиры", - сказал Шалабаев.Он отметил, что по результатам осмотра квартир и оценке ущерба будет определен размер материальной помощи тем людям, у кого пострадало имущество."Эвакуированы жильцы двух подъездов. Все желающие были размещены в пункте временного размещения в школе. Они обеспечены горячим питанием, медикаментами, медицинской и психологической помощью – кому это необходимо", - подчеркнул глава Нижнего Новгорода.По его словам, всего из дома было эвакуировано 90 человек, в пункте временного размещения находятся 54 человека.Как заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков, "на данный момент идет укрепление внутренних конструкций, чтобы можно было проводить работы безопасно". На месте происшествия работают группа из более чем 100 человек и 60 единиц техники, в том числе от МЧС – 56 человек и 24 единицы техники.Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного. Погибших нет. Пострадавшие - женщина 55 лет с 95% ожогов тела и мужчина 47 лет с 35% ожогов тела - доставлены в ожоговый центр ПИМУ, оба находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации пресс-службы правительства региона, несущие конструкции дома в Нижнем Новгороде не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры из квартиры в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа
Кадры из квартиры в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа
2021-10-02T11:24
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РИА Новости
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:24 02.10.2021 (обновлено: 13:08 02.10.2021)
При взрыве газа в Нижнем Новгороде оказались повреждены две квартиры
При взрыве газа в Нижнем Новгороде оказались повреждены две квартиры
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости.
Две квартиры повреждены при ЧП с газом в Нижнем Новгороде
, проводится обследование дома, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения людей в свое жилье, заявил журналистам глава города Юрий Шалабаев
.
"По результатам осмотра было выявлено: повреждены две квартиры, межкомнатные перегородки и балкон. Сейчас в доме проводится обследование, по результатам которого на штабе по ЧС будет принято решение о возможности возвращения жильцов в свои квартиры", - сказал Шалабаев.
Он отметил, что по результатам осмотра квартир и оценке ущерба будет определен размер материальной помощи тем людям, у кого пострадало имущество.
"Эвакуированы жильцы двух подъездов. Все желающие были размещены в пункте временного размещения в школе. Они обеспечены горячим питанием, медикаментами, медицинской и психологической помощью – кому это необходимо", - подчеркнул глава Нижнего Новгорода.
По его словам, всего из дома было эвакуировано 90 человек, в пункте временного размещения находятся 54 человека.
Как заявил журналистам начальник ГУ МЧС
по Нижегородской области Валерий Синьков, "на данный момент идет укрепление внутренних конструкций, чтобы можно было проводить работы безопасно". На месте происшествия работают группа из более чем 100 человек и 60 единиц техники, в том числе от МЧС – 56 человек и 24 единицы техники.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного. Погибших нет. Пострадавшие - женщина 55 лет с 95% ожогов тела и мужчина 47 лет с 35% ожогов тела - доставлены в ожоговый центр ПИМУ, оба находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации пресс-службы правительства региона, несущие конструкции дома в Нижнем Новгороде не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий.