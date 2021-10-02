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Последствия взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде попали на видео
Последствия взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде попали на видео
Последствия взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде попали на видео
В Сети появилось видео, на котором показаны последствия взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T09:50
2021-10-02T14:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором показаны последствия взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде.Судя по кадрам, после ЧП в квартире частично обрушился балкон. Место происшествия оцепили спасатели.Взрыв произошел сегодня утром в многоквартирном доме на улице Гайдара. Помимо балкона, пострадали межтамбурные перекрытия. Несущие конструкции не задеты.В реанимацию попали два жильца с ожогами. Еще сто человек эвакуировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Кадры с места ЧС
Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного, пострадали 2 человека, детей среди пострадавших нет, погибших нет. В результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Возгорания не произошло. По данным регионального минздрава, пострадавшие - мужчина 50 лет и женщина 50 лет, оба доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород
09:50 02.10.2021 (обновлено: 14:00 02.10.2021)
 
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Последствия взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде попали на видео

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором показаны последствия взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде.
Судя по кадрам, после ЧП в квартире частично обрушился балкон. Место происшествия оцепили спасатели.
Взрыв произошел сегодня утром в многоквартирном доме на улице Гайдара. Помимо балкона, пострадали межтамбурные перекрытия. Несущие конструкции не задеты.
В реанимацию попали два жильца с ожогами. Еще сто человек эвакуировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 14:20В России
После взрыва газа в Махачкале открыто уголовное дело
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижний Новгород
 
 
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