https://ria.ru/20211002/vzryv-1752774151.html

Последствия взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде попали на видео

Последствия взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде попали на видео

Последствия взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде попали на видео

В Сети появилось видео, на котором показаны последствия взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T09:50

2021-10-02T09:50

2021-10-02T14:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором показаны последствия взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде.Судя по кадрам, после ЧП в квартире частично обрушился балкон. Место происшествия оцепили спасатели.Взрыв произошел сегодня утром в многоквартирном доме на улице Гайдара. Помимо балкона, пострадали межтамбурные перекрытия. Несущие конструкции не задеты.В реанимацию попали два жильца с ожогами. Еще сто человек эвакуировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/makhachkala-1752166004.html

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Кадры с места ЧС Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного, пострадали 2 человека, детей среди пострадавших нет, погибших нет. В результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Возгорания не произошло. По данным регионального минздрава, пострадавшие - мужчина 50 лет и женщина 50 лет, оба доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. 2021-10-02T09:50 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород