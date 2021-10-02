https://ria.ru/20211002/vzryv-1752771016.html

После взрыва газа в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело

После взрыва газа в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.10.2021

После взрыва газа в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после хлопка газа в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T09:05

2021-10-02T09:05

2021-10-02T09:11

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после хлопка газа в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9 этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного, пострадали 2 человека, детей среди пострадавших нет, погибших нет. В результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Возгорания не произошло. По данным регионального минздрава, пострадавшие мужчина 50 лет и женщина 50 лет. Оба пострадавших с ожогами доставлены в ожоговый центр ПИМУ. У женщины – 95% ожогов тела, у мужчины – 35%, оба находятся в реанимации."Следователями СУСК России по Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении регионального СУСК.В настоящее время следователи СК совместно со следователями-криминалистами и экспертами работают на месте происшествия, производя его детальный осмотр. Устанавливается причина произошедшего, назначаются криминалистические и судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.Кроме того, прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси на улице Гайдара в Автозаводском районе. На месте происшествия работает руководство прокуратуры района, экстренные службы, следственные органы.

https://ria.ru/20211002/vzryv-1752770323.html

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нижегородская область

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия