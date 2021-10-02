Противоборствующие партии Грузии празднуют победу на выборах
"Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" празднуют победу на выборах в Грузии
© Sputnik / Перейти в фотобанкМужчина голосует во время второго тура парламентских выборов на избирательном участке в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" празднует победу на выборах в местные органы самоуправления. По данным exit poll, они победили почти во всех муниципальных округах. Оппозиционная партия Единое нацдвижение тоже считает, что победили, поскольку на выборах мэра Тбилиси, согласно exit poll, состоится второй тур.
"Спасибо всем! Факт в том, что "Грузинская мечта" проиграла в Тбилиси, это означает, что столичное Сакребуло (орган местного самоуправления) будет укомплектован оппозиционерами. Второй тур необратим, поздравляю всех",- заявил председатель партии "Единое нацдвижение" Ника Мелия после итогов exit poll оппозиционных телекомпаний, которые распределили голоса между Мелией и кандидатом от правящей партии Кахой Каладзе по около 40%.
Второй тур выборов мэра пройдет в том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей. ЦИК Грузии пока публиковал первые официальные данные итогов выборов.
В правящей партии "Грузинская мечта" так же празднуют победу, не дожидаясь официальных итогов ЦИК. Действующий мэр Тбилиси и кандидат на эту должность от правящей партии Каха Каладзе основывается на данных exit poll провластной телекомпании "Имеди", согласно которому он получил более 51%.
"Это наша общая победа. Особенно благодарю тбилисцев за поддержку. Я готов 24 часа в сутки служить этому городу",- заявил Каладзе на брифинге.