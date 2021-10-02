https://ria.ru/20211002/vybory-1752819731.html

В Грузии опубликовали данные экзит-поллов по выборам

В Грузии опубликовали данные экзит-поллов по выборам - РИА Новости, 02.10.2021

В Грузии опубликовали данные экзит-поллов по выборам

Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 47,6% голосов по итогам выборов в органы местного самоуправления, у партии экс-президента Михаила Саакашвили... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T19:37

2021-10-02T19:37

2021-10-02T23:00

в мире

тбилиси

михаил саакашвили

единое национальное движение

ника мелия

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ТБИЛИСИ, 2 окт — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 47,6% голосов по итогам выборов в органы местного самоуправления, у партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" — 27,1%, свидетельствуют данные exit poll телекомпании "Имеди".Если эти результаты подтвердятся, то мэром Тбилиси в первом же туре станет действующий градоначальник Каха Каладзе, он получил более 51% голосов избирателей.При этом опросы оппозиционных телекомпаний "Мтавари архи" и "Формула" указывают на необходимость второго тура выборов в столице — его назначат в случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей. По их данным, у Каладзе — от 40 до 43%, а у его основного конкурента, кандидата от партии Саакашвили Ники Мелии — от 39 до 40%.Накануне премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе завил, что экс-президент планировал совершить в республике госпереворот.

https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752814310.html

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в мире, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение, ника мелия