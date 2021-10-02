19:37 02.10.2021 (обновлено: 23:00 02.10.2021)
В Грузии опубликовали данные экзит-поллов по выборам
Экзит-поллы: партия "Грузинская мечта" набирает 47,6 процента по итогам местных выборов
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкИзбиратели голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 октября 2018
© Sputnik / Александр Имедашвили
ТБИЛИСИ, 2 окт — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 47,6% голосов по итогам выборов в органы местного самоуправления, у партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" — 27,1%, свидетельствуют данные exit poll телекомпании "Имеди".
Если эти результаты подтвердятся, то мэром Тбилиси в первом же туре станет действующий градоначальник Каха Каладзе, он получил более 51% голосов избирателей.
При этом опросы оппозиционных телекомпаний "Мтавари архи" и "Формула" указывают на необходимость второго тура выборов в столице — его назначат в случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей.
По их данным, у Каладзе — от 40 до 43%, а у его основного конкурента, кандидата от партии Саакашвили Ники Мелии — от 39 до 40%.
Накануне премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе завил, что экс-президент планировал совершить в республике госпереворот.
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