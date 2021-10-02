https://ria.ru/20211002/vybory-1752769249.html

В Катаре начались первые в истории страны парламентские выборы

В Катаре начались первые в истории страны парламентские выборы - РИА Новости, 02.10.2021

В Катаре начались первые в истории страны парламентские выборы

Избирательные участки открылись на первых в истории Катара выборах в Меджлис аш-Шура (консультативный совет с парламентскими функциями), которые пройдут в... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T08:42

2021-10-02T08:42

2021-10-02T08:42

в мире

катар

тамим бен хамад аль тани

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ДОХА, 2 окт - РИА Новости. Избирательные участки открылись на первых в истории Катара выборах в Меджлис аш-Шура (консультативный совет с парламентскими функциями), которые пройдут в субботу в 30 избирательных округах по всей стране, сообщили РИА Новости в комиссии по наблюдению за проведением выборов.Согласно данным комиссии, 284 кандидата (из них 10% женщин) претендуют на 30 мест в консультативном совете. Число избирателей составляет около 300 тысяч.По правилам проведения выборов кандидаты могут находиться на избирательных участках для наблюдения за ходом избирательного процесса, но им не разрешается взаимодействовать с избирателями. Результаты выборов будут объявлены в тот же день после окончания голосования в 18.00 по местному времени (совпадает с мск) и подсчета голосов.Катарцы единогласно называют день проведения в стране первых выборов историческим. "Катар проживает исторический день. Первые прямые выборы членов Меджлис аш-Шура. Шаг к большему процветанию и прогрессу", - сказал РИА Новости катарский публицист Джабер аль-Харми.Консультативный совет был учрежден в Катаре в 1972 году при эмире Халифе бен Хамаде Аль Тани и состоял из 20 членов, назначаемых главой государства.Согласно принятой в 2003 году первой постоянной конституции Катара, 30 депутатов парламента должны избираться, а 15 – назначаться эмиром, но с момента принятия этого решения в нем заседают только назначенные эмиром законодатели, а выборы назначались и переносились несколько раз. В последний раз решение о проведении выборов в 2013 году было принято эмиром Катара Хамадом бен Халифой Аль Тани в 2011 году на фоне событий "арабской весны", но впоследствии полномочия Меджлис аш-Шура были продлены. Только в августе этого года эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани принял решение проводить выборы 2 октября.Согласно конституции страны, консультативный совет после выборов официально должен стать законодательным органом, он уполномочен одобрять параметры бюджета, разрабатывать, обсуждать и выносить на голосование предложенные законопроекты, которые принимаются в случае получения двух третей голосов депутатов и одобрения эмира. Кроме того, совет осуществляет контроль за деятельностью министерств и может голосовать за вынесение им вотума недоверия.Срок полномочий депутатов - четыре года. 30 депутатов избираются по мажоритарной системе (по одному депутату от 30 избирательных округов) в ходе всеобщего прямого тайного голосования. Кандидатами в депутаты смогли стать коренные жители Катара (чьи предки проживали в стране до 1930 года) старше 30 лет, хорошо владеющие арабским языком, которые не были осуждены, в том числе за преступления, связанные с аморальным поведением. Это решение вызвало возмущение ряда катарских семей, которым было отказано в праве выдвинуть кандидатов, потому что их предки из бедуинских племен кочевали по этой территории до официального провозглашения самостоятельных государств.Правом голоса наделен каждый коренной житель старше 18 лет, не имеющий судимости.

https://ria.ru/20210831/afganistan-1748015056.html

https://ria.ru/20210604/katar-1735668431.html

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, катар, тамим бен хамад аль тани