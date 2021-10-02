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Во что точно не стоит вкладывать средства прямо сейчас
Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту - РИА Новости, 02.10.2021
Во что точно не стоит вкладывать средства прямо сейчас
На фоне роста биржевых цен на нефть россияне задумались об инвестициях, чтобы приумножить свои сбережения. Во что сейчас не стоит вкладывать деньги, объяснил в... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T02:15
2021-10-02T02:15
2021-10-02T02:15
экономика
рубль
доллар
сколково
российская экономическая школа
инвестиции
россия
олег шибанов
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На фоне роста биржевых цен на нефть россияне задумались об инвестициях, чтобы приумножить свои сбережения. Во что сейчас не стоит вкладывать деньги, объяснил в интервью радио Sputnik директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.Повышение биржевых цен на нефть привело к укреплению курса рубля и росту российского рынка акций. С другой стороны, временно снизившиеся в период пандемии ставки по банковским депозитам побудили многих россиян внимательнее присмотреться к такому инструменту, как инвестиции.При этом некоторых российских инвесторов и владельцев банковских вкладов привлекает возможность воспользоваться ростом курса рубля и разнообразить свои вложения с помощью покупки иностранной валюты. Но такое решение будет ошибочным, считает директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Шибанов.Рублевые вклады и инвестиции в российской национальной валюте сейчас выгоднее, чем в долларах или евро, уверен он."Сама по себе иностранная валюта, как показывает российский опыт, не имеет серьезного доходного мотива. Например, если вы сравните курс доллара или евро к рублю в начале 2015 года и сейчас, то обнаружите, что эти курсы почти одинаковы", — отметил эксперт.По рублевым депозитам банки, как правило, выплачивают более высокие проценты, чем по вкладам в валюте, добавил он.По мнению Шибанова, покупка той или иной валюты оправдана в двух случаях. Во-первых, если человек предвидит резкий рост стоимости этой валюты, во-вторых, если его расходы привязаны к иностранным деньгам."Если внутренней сильной уверенности в изменении валютных курсов у человека нет, то не стоит связываться с тем, что не приносит вам процентных платежей. В этом плане ни доллар, ни евро не привлекательны для среднего инвестора", — заключил Шибанов.
https://ria.ru/20211001/rubl-1752596816.html
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экономика, рубль, доллар, сколково, российская экономическая школа, инвестиции, россия, олег шибанов
Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
Финансист Шибанов: сейчас не стоит вкладывать деньги в доллары и евро
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
На фоне роста биржевых цен на нефть россияне задумались об инвестициях, чтобы приумножить свои сбережения. Во что сейчас не стоит вкладывать деньги, объяснил в интервью радио Sputnik
директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.
Повышение биржевых цен на нефть привело к укреплению курса рубля и росту российского рынка акций. С другой стороны, временно снизившиеся в период пандемии ставки по банковским депозитам побудили многих россиян внимательнее присмотреться к такому инструменту, как инвестиции.
При этом некоторых российских инвесторов и владельцев банковских вкладов привлекает возможность воспользоваться ростом курса рубля и разнообразить свои вложения с помощью покупки иностранной валюты. Но такое решение будет ошибочным, считает директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа
) Шибанов.
Рублевые вклады и инвестиции в российской национальной валюте сейчас выгоднее, чем в долларах или евро, уверен он.
"Сама по себе иностранная валюта, как показывает российский опыт, не имеет серьезного доходного мотива. Например, если вы сравните курс доллара или евро к рублю в начале 2015 года и сейчас, то обнаружите, что эти курсы почти одинаковы", — отметил эксперт.
По рублевым депозитам банки, как правило, выплачивают более высокие проценты, чем по вкладам в валюте, добавил он.
По мнению Шибанова, покупка той или иной валюты оправдана в двух случаях. Во-первых, если человек предвидит резкий рост стоимости этой валюты, во-вторых, если его расходы привязаны к иностранным деньгам.
"Если внутренней сильной уверенности в изменении валютных курсов у человека нет, то не стоит связываться с тем, что не приносит вам процентных платежей. В этом плане ни доллар, ни евро не привлекательны для среднего инвестора", — заключил Шибанов.