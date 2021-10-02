В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
В минздраве Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник V" дозу другой вакцины
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
РИМ, 2 окт – РИА Новости. Глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Италии Джованни Рецца заявил, что экспертный совет при ведомстве высказался в пользу ревакцинации дополнительной дозой другого препарата местных жителей, получивших китайскую или российскую вакцины от коронавируса.
В конце сентября посол РФ в Италии Сергей Разов говорил, что итальянские власти обещали рассмотреть возможность включения привитых российской вакциной "Спутник V" в местную систему COVID-сертификатов, известных как green pass, "но в каком смысле и как скоро - мы ждем пока, испытывая довольно серьезные возрастающие трудности", отмечал дипломат.
"Высший совет здравоохранения заявлял о возможности введения дополнительной дозы вакцины другого типа тем, кто был вакцинирован такими вакцинами, как "Синовак" или "Спутник V, для примера", - заявил Рецца, отвечая на вопрос о порядке доступа на работу надомных работников, сиделок и домработников. Эти категории работников должны будут с 15 октября иметь green pass - сертификат о проведенной вакцинации, выздоровлении или прохождении быстрого теста на коронавирус.
Рецца отметил, что "существует необходимость в постановлении регулирующего органа".
"У "Синовака" другая позиция по сравнению со "Спутником", так она (российская вакцина) еще не вошла в список признанных ВОЗ, поэтому есть также проблемы с регулированием, которые необходимо решить. Но агентства обычно признают такие вакцины, когда у них появляются все гарантии и результаты проверок. Такие процедуры требуют времени, но этот аспект находится на оценочной стадии", - сказал глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Италии на пресс-конференции, посвященной презентации еженедельных данных о ходе эпидемии коронавируса.
Российским "Спутником V" вакцинировались, в частности, некоторые итальянцы, живущие близ республики Сан-Марино, окруженной со всех сторон итальянской территорией, отмечали санмаринские власти. В рамках кампании по вакцинации населения "Спутник V" в Сан-Марино применяли в 83% случаях. В конце июля республика достигла уровня порога массовой вакцинации в 70% населения. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино составила 94,8%. До 15 октября жители республики Сан-Марино должны сделать третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции для получения итальянского санитарного пропуска green pass, заявил в конце августа на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым его итальянский коллега Луиджи Ди Майо.