https://ria.ru/20211002/vaktsina-1752762697.html

В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину

В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину - РИА Новости, 02.10.2021

В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину

Глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Италии Джованни Рецца заявил, что экспертный совет при ведомстве высказался в пользу ревакцинации... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T02:02

2021-10-02T02:02

2021-10-02T02:02

распространение коронавируса

в мире

сергей разов

сан-марино

воз

здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

луиджи ди майо

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РИМ, 2 окт – РИА Новости. Глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Италии Джованни Рецца заявил, что экспертный совет при ведомстве высказался в пользу ревакцинации дополнительной дозой другого препарата местных жителей, получивших китайскую или российскую вакцины от коронавируса.В конце сентября посол РФ в Италии Сергей Разов говорил, что итальянские власти обещали рассмотреть возможность включения привитых российской вакциной "Спутник V" в местную систему COVID-сертификатов, известных как green pass, "но в каком смысле и как скоро - мы ждем пока, испытывая довольно серьезные возрастающие трудности", отмечал дипломат."Высший совет здравоохранения заявлял о возможности введения дополнительной дозы вакцины другого типа тем, кто был вакцинирован такими вакцинами, как "Синовак" или "Спутник V, для примера", - заявил Рецца, отвечая на вопрос о порядке доступа на работу надомных работников, сиделок и домработников. Эти категории работников должны будут с 15 октября иметь green pass - сертификат о проведенной вакцинации, выздоровлении или прохождении быстрого теста на коронавирус.Рецца отметил, что "существует необходимость в постановлении регулирующего органа"."У "Синовака" другая позиция по сравнению со "Спутником", так она (российская вакцина) еще не вошла в список признанных ВОЗ, поэтому есть также проблемы с регулированием, которые необходимо решить. Но агентства обычно признают такие вакцины, когда у них появляются все гарантии и результаты проверок. Такие процедуры требуют времени, но этот аспект находится на оценочной стадии", - сказал глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Италии на пресс-конференции, посвященной презентации еженедельных данных о ходе эпидемии коронавируса.Российским "Спутником V" вакцинировались, в частности, некоторые итальянцы, живущие близ республики Сан-Марино, окруженной со всех сторон итальянской территорией, отмечали санмаринские власти. В рамках кампании по вакцинации населения "Спутник V" в Сан-Марино применяли в 83% случаях. В конце июля республика достигла уровня порога массовой вакцинации в 70% населения. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино составила 94,8%. До 15 октября жители республики Сан-Марино должны сделать третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции для получения итальянского санитарного пропуска green pass, заявил в конце августа на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым его итальянский коллега Луиджи Ди Майо.

https://ria.ru/20210927/revaktsinatsiya-1752084036.html

https://ria.ru/20210927/italiya-1752023591.html

сан-марино

россия

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