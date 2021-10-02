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Украину ждут коллапс и банкротство
Украину ждут коллапс и банкротство
Украину ждут коллапс и банкротство
Украину ждет серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на газ, заявил председатель Федерации... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T19:08
2021-10-02T20:00
экономика
в мире
украина
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украину ждет серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на газ, заявил председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник в фейсбуке.Он отметил, что страна закупает сырье по биржевым ценам, из-за чего топливо ей обходится в 3,5 раза дороже, чем другим государствам."Расспрашивал друзей в ЕС. &lt;...&gt; Выяснил, что цена на октябрьский газ в разных странах колебалась от 300 до 700 евро. А на Украине — 1100 евро", — написал предприниматель.Олейник пояснил, что по биржевым ценам топливо приобретают либо новые потребители, либо те, кто решил часть поставок обеспечить по рыночной стоимости.Он также предсказал подорожание всех товаров на Украине, поскольку цены на энергоносители заложены в себестоимость каждого продукта. В результате в какой-то момент потребители не смогут покупать что-либо, а производители не смогут повышать цены дальше, притом что расходы продолжат расти."Заводы и фабрики потихоньку остановятся. А люди останутся без работы — это уже очень серьезно. Доходы бюджета "лягут", расходы взлетят. &lt;...&gt; Вопрос банкротств — вопрос времени", — предупредил глава ФРУ.По его мнению, сильнее всего на Украине пострадает перерабатывающая промышленность, которая и без того страдает из-за условий на импорт."И это уже прямая дорога к аграрно-сырьевой колонии", — подчеркнул Олейник.По его мнению, власти смогут избежать этого, если введут "тотальное энергосбережение" по всей стране, увеличить добычу газа на Украине и "приведут в порядок" энергетический рынок.С 1 января на Украине подорожал газ, кроме того, в стране отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. Из-за этого в регионах проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цены на голубое топливо, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в некоторых областях в среднем на 30 процентов.В последние недели цена на газ взлетела до рекордных отметок: еще месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а уже в конце сентября она почти достигла отметки в 1200 долларов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше сырья.
https://ria.ru/20211001/gaz-1752674566.html
https://ria.ru/20211002/gaz-1752765340.html
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экономика, в мире, украина
19:08 02.10.2021 (обновлено: 20:00 02.10.2021)
 
Украинцев предупредили о коллапсе и банкротстве

Бизнесмен Олейник: Украину ждут банкротство и превращение в сырьевую колонию

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украину ждет серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на газ, заявил председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник в фейсбуке.
Он отметил, что страна закупает сырье по биржевым ценам, из-за чего топливо ей обходится в 3,5 раза дороже, чем другим государствам.
"Расспрашивал друзей в ЕС. <...> Выяснил, что цена на октябрьский газ в разных странах колебалась от 300 до 700 евро. А на Украине — 1100 евро", — написал предприниматель.
Олейник пояснил, что по биржевым ценам топливо приобретают либо новые потребители, либо те, кто решил часть поставок обеспечить по рыночной стоимости.
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Он также предсказал подорожание всех товаров на Украине, поскольку цены на энергоносители заложены в себестоимость каждого продукта. В результате в какой-то момент потребители не смогут покупать что-либо, а производители не смогут повышать цены дальше, притом что расходы продолжат расти.
"Заводы и фабрики потихоньку остановятся. А люди останутся без работы — это уже очень серьезно. Доходы бюджета "лягут", расходы взлетят. <...> Вопрос банкротств — вопрос времени", — предупредил глава ФРУ.
По его мнению, сильнее всего на Украине пострадает перерабатывающая промышленность, которая и без того страдает из-за условий на импорт.
"И это уже прямая дорога к аграрно-сырьевой колонии", — подчеркнул Олейник.
По его мнению, власти смогут избежать этого, если введут "тотальное энергосбережение" по всей стране, увеличить добычу газа на Украине и "приведут в порядок" энергетический рынок.
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В последние недели цена на газ взлетела до рекордных отметок: еще месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а уже в конце сентября она почти достигла отметки в 1200 долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше сырья.
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