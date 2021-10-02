https://ria.ru/20211002/ukraina-1752797129.html

Генпрокурор Украины рассказал о расследовании покушения на Шефира

Генпрокурор Украины рассказал о расследовании покушения на Шефира - РИА Новости, 02.10.2021

Генпрокурор Украины рассказал о расследовании покушения на Шефира

Украинские следователи рассматривают более десятка версий в деле о покушении на помощника президента страны Сергея Шефира, заявила генеральный прокурор Украины... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T14:41

2021-10-02T14:41

2021-10-02T14:41

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

давид арахамия

ирина венедиктова

покушение на советника президента украины шефира

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КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Украинские следователи рассматривают более десятка версий в деле о покушении на помощника президента страны Сергея Шефира, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова."Это не постановка, на это указывает характер выстрелов. На сегодняшний день у нас более десятка версий, над которыми мы работаем. Следствие движется вперед", - заявила Венедиктова в эфире телеканала "Дом".Автомобиль помощника президента Украины Владимира Зеленского обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия также заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью.

https://ria.ru/20211001/shefir-1752757510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, давид арахамия, ирина венедиктова, покушение на советника президента украины шефира