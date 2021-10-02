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https://ria.ru/20211002/ukraina-1752792839.html
На Украине припомнили Венгрии союз с нацистами из-за поставок российского газа
На Украине припомнили Венгрии союз с нацистами из-за поставок российского газа
На Украине припомнили Венгрии союз с нацистами из-за поставок российского газа
Новый долгосрочный контракт между Венгрией и "Газпромом" на поставку российского газа стал примером "антиукраинских" действий со стороны Будапешта, заявил... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T13:39
2021-10-02T16:29
украина
венгрия
австрия
верховная рада украины
газпром
олег тягнибок
северный поток — 2
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новый долгосрочный контракт между Венгрией и "Газпромом" на поставку российского газа стал примером "антиукраинских" действий со стороны Будапешта, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок в эфире Четвертого канала.По его мнению, это соглашение направлено исключительно на создание проблем Киеву. При этом, комментируя нынешние разногласия с западными соседями, экс-депутат призвал не забывать о сотрудничестве Будапешта с Третьим рейхом в прошлом. "Давайте вспомним другие времена, &lt;...&gt; если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии", — подчеркнул Тягнибок.Он добавил, что Вторая мировая война началась не с нападения вермахта на Польшу в сентябре 1939 года, а после вторжения венгров в Карпатскую Украину еще в марте.Экс-депутат также обвинил действующую власть в "дипломатическом проигрыше", отметив, что Киев понесет огромные финансовые потери из-за нерешенного вопроса с "Северным потоком — 2", а уже сейчас Венгрия получает российский газ в обход Украины.На этой неделе Венгрия и "Газпром" подписали новый контракт о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет: 3,5 миллиарда будут поступать через Сербию и один миллиард — через Австрию. Соглашение предусматривает возможность изменить условия через десять лет. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию, так как поставки будут идти в обход Украины.
https://ria.ru/20211001/gaz-1752689012.html
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украина, венгрия, австрия, верховная рада украины, газпром, олег тягнибок, северный поток — 2
13:39 02.10.2021 (обновлено: 16:29 02.10.2021)
 
На Украине напомнили Венгрии о нацистском прошлом из-за российского газа

Экс-депутат Рады Тягнибок припомнил Венгрии нацистское прошлое из-за российского газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на газовом хранилище в Будапеште
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Bela Szandelszky
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новый долгосрочный контракт между Венгрией и "Газпромом" на поставку российского газа стал примером "антиукраинских" действий со стороны Будапешта, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок в эфире Четвертого канала.
По его мнению, это соглашение направлено исключительно на создание проблем Киеву. При этом, комментируя нынешние разногласия с западными соседями, экс-депутат призвал не забывать о сотрудничестве Будапешта с Третьим рейхом в прошлом.
"Давайте вспомним другие времена, <...> если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии", — подчеркнул Тягнибок.
Он добавил, что Вторая мировая война началась не с нападения вермахта на Польшу в сентябре 1939 года, а после вторжения венгров в Карпатскую Украину еще в марте.
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Экс-депутат также обвинил действующую власть в "дипломатическом проигрыше", отметив, что Киев понесет огромные финансовые потери из-за нерешенного вопроса с "Северным потоком — 2", а уже сейчас Венгрия получает российский газ в обход Украины.
На этой неделе Венгрия и "Газпром" подписали новый контракт о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет: 3,5 миллиарда будут поступать через Сербию и один миллиард — через Австрию. Соглашение предусматривает возможность изменить условия через десять лет. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию, так как поставки будут идти в обход Украины.
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