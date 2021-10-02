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Заключенные обстреляли полицию в эквадорской тюрьме
Заключенные обстреляли полицию в эквадорской тюрьме - РИА Новости, 02.10.2021
Заключенные обстреляли полицию в эквадорской тюрьме
Заключенные тюрьмы в Гуаякиле, где во вторник в беспорядках погибли 118 человек, открыли огонь по полиции в ходе инспекции помещений, сообщили правоохранители. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T21:46
2021-10-02T21:51
в мире
гуаякиль
эквадор
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МЕХИКО, 2 окт - РИА Новости. Заключенные тюрьмы в Гуаякиле, где во вторник в беспорядках погибли 118 человек, открыли огонь по полиции в ходе инспекции помещений, сообщили правоохранители."Во время инспекции эквадорской полиции в центре лишения свободы Гуаяс № 1 заключенные открыли по ним огонь. Инцидент был немедленно нейтрализован, сейчас в тюрьме поддерживается контроль и порядок", - говорится в сообщении в блоге национальной полиции Эквадора в Twitter.В результате последующего обыска правоохранители изъяли два автомата и три пистолета, боеприпасы и мобильные телефоны.Во вторник в беспорядках в тюрьме Гуаякиля были убиты 118 заключенных и 79 получили ранения, это крупнейший по числу жертв инцидент в пенитенциарной системе Эквадора. Министр внутренних дел Эквадора Александра Вела сообщила, что правительство направит дополнительно 3,6 тысячи сотрудников полиции и вооруженных сил для обеспечения порядка в тюрьмах страны.Директор службы исполнения наказаний накануне сообщил, что в рамках плана нормализации обстановки в пенитенциарной системе на первом этапе будут установлены сканеры грузов для предотвращения контрабанды оружия. Заключенные будут перегруппированы по разным павильонам, сейчас они в значительной степени поделены по признаку принадлежности арестантов к различным преступным группировкам. Впоследствии планируется установка в тюрьмах системы видеонаблюдения.
https://ria.ru/20210913/ekvador-1749914978.html
https://ria.ru/20210615/bunt-1737011353.html
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в мире, гуаякиль, эквадор
21:46 02.10.2021 (обновлено: 21:51 02.10.2021)
 
Заключенные обстреляли полицию в эквадорской тюрьме

Заключенные тюрьмы в Гуаякиле, где в беспорядках погибли 118 человек, обстреляли полицию

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЗаключенный в тюрьме
Заключенный в тюрьме - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МЕХИКО, 2 окт - РИА Новости. Заключенные тюрьмы в Гуаякиле, где во вторник в беспорядках погибли 118 человек, открыли огонь по полиции в ходе инспекции помещений, сообщили правоохранители.
"Во время инспекции эквадорской полиции в центре лишения свободы Гуаяс № 1 заключенные открыли по ним огонь. Инцидент был немедленно нейтрализован, сейчас в тюрьме поддерживается контроль и порядок", - говорится в сообщении в блоге национальной полиции Эквадора в Twitter.
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В результате последующего обыска правоохранители изъяли два автомата и три пистолета, боеприпасы и мобильные телефоны.
Во вторник в беспорядках в тюрьме Гуаякиля были убиты 118 заключенных и 79 получили ранения, это крупнейший по числу жертв инцидент в пенитенциарной системе Эквадора. Министр внутренних дел Эквадора Александра Вела сообщила, что правительство направит дополнительно 3,6 тысячи сотрудников полиции и вооруженных сил для обеспечения порядка в тюрьмах страны.
Директор службы исполнения наказаний накануне сообщил, что в рамках плана нормализации обстановки в пенитенциарной системе на первом этапе будут установлены сканеры грузов для предотвращения контрабанды оружия. Заключенные будут перегруппированы по разным павильонам, сейчас они в значительной степени поделены по признаку принадлежности арестантов к различным преступным группировкам. Впоследствии планируется установка в тюрьмах системы видеонаблюдения.
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В миреГуаякильЭквадор
 
 
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