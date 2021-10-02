21:46 02.10.2021 (обновлено: 21:51 02.10.2021)
Заключенные обстреляли полицию в эквадорской тюрьме
Заключенные тюрьмы в Гуаякиле, где в беспорядках погибли 118 человек, обстреляли полицию
МЕХИКО, 2 окт - РИА Новости. Заключенные тюрьмы в Гуаякиле, где во вторник в беспорядках погибли 118 человек, открыли огонь по полиции в ходе инспекции помещений, сообщили правоохранители.
"Во время инспекции эквадорской полиции в центре лишения свободы Гуаяс № 1 заключенные открыли по ним огонь. Инцидент был немедленно нейтрализован, сейчас в тюрьме поддерживается контроль и порядок", - говорится в сообщении в блоге национальной полиции Эквадора в Twitter.
13 сентября, 19:40В Эквадоре беспилотники атаковали тюрьму
В результате последующего обыска правоохранители изъяли два автомата и три пистолета, боеприпасы и мобильные телефоны.
Во вторник в беспорядках в тюрьме Гуаякиля были убиты 118 заключенных и 79 получили ранения, это крупнейший по числу жертв инцидент в пенитенциарной системе Эквадора. Министр внутренних дел Эквадора Александра Вела сообщила, что правительство направит дополнительно 3,6 тысячи сотрудников полиции и вооруженных сил для обеспечения порядка в тюрьмах страны.
Директор службы исполнения наказаний накануне сообщил, что в рамках плана нормализации обстановки в пенитенциарной системе на первом этапе будут установлены сканеры грузов для предотвращения контрабанды оружия. Заключенные будут перегруппированы по разным павильонам, сейчас они в значительной степени поделены по признаку принадлежности арестантов к различным преступным группировкам. Впоследствии планируется установка в тюрьмах системы видеонаблюдения.