https://ria.ru/20211002/tyurma-1752828759.html

Заключенные обстреляли полицию в эквадорской тюрьме

Заключенные обстреляли полицию в эквадорской тюрьме - РИА Новости, 02.10.2021

Заключенные обстреляли полицию в эквадорской тюрьме

Заключенные тюрьмы в Гуаякиле, где во вторник в беспорядках погибли 118 человек, открыли огонь по полиции в ходе инспекции помещений, сообщили правоохранители. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T21:46

2021-10-02T21:46

2021-10-02T21:51

в мире

гуаякиль

эквадор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587191078_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_0a0d18c4575088bc4c1e32ecc293bec5.jpg

МЕХИКО, 2 окт - РИА Новости. Заключенные тюрьмы в Гуаякиле, где во вторник в беспорядках погибли 118 человек, открыли огонь по полиции в ходе инспекции помещений, сообщили правоохранители."Во время инспекции эквадорской полиции в центре лишения свободы Гуаяс № 1 заключенные открыли по ним огонь. Инцидент был немедленно нейтрализован, сейчас в тюрьме поддерживается контроль и порядок", - говорится в сообщении в блоге национальной полиции Эквадора в Twitter.В результате последующего обыска правоохранители изъяли два автомата и три пистолета, боеприпасы и мобильные телефоны.Во вторник в беспорядках в тюрьме Гуаякиля были убиты 118 заключенных и 79 получили ранения, это крупнейший по числу жертв инцидент в пенитенциарной системе Эквадора. Министр внутренних дел Эквадора Александра Вела сообщила, что правительство направит дополнительно 3,6 тысячи сотрудников полиции и вооруженных сил для обеспечения порядка в тюрьмах страны.Директор службы исполнения наказаний накануне сообщил, что в рамках плана нормализации обстановки в пенитенциарной системе на первом этапе будут установлены сканеры грузов для предотвращения контрабанды оружия. Заключенные будут перегруппированы по разным павильонам, сейчас они в значительной степени поделены по признаку принадлежности арестантов к различным преступным группировкам. Впоследствии планируется установка в тюрьмах системы видеонаблюдения.

https://ria.ru/20210913/ekvador-1749914978.html

https://ria.ru/20210615/bunt-1737011353.html

гуаякиль

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, гуаякиль, эквадор