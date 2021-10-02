https://ria.ru/20211002/tyurma-1752807908.html

Член партии Саакашвили сообщила, что экс-президент продолжает голодовку

Член партии Саакашвили сообщила, что экс-президент продолжает голодовку - РИА Новости, 02.10.2021

Член партии Саакашвили сообщила, что экс-президент продолжает голодовку

Задержанный в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме, сообщила Тина Бокучава, член оппозиционного "Единого национального РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T16:54

2021-10-02T16:54

2021-10-02T16:54

в мире

грузия

тбилиси

михаил саакашвили

рустави

единое национальное движение

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Задержанный в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме, сообщила Тина Бокучава, член оппозиционного "Единого национального движения" Грузии, лидером которого является Саакашвили.В субботу Бокучава посетила Саакашвили в пенитенциарном учреждении в городе Рустави (около 30 километров от грузинской столицы). Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси."Я пыталась убедить его в своём мнении о нецелесообразности голодовки. Несмотря на то, что я понимаю, что он считает себя политическим заключённым, что он действительно таким является, и все обвинения носят лишь политический характер, но его решение состоит в том, чтобы продолжить голодовку", - сказала Бокучава журналистам.По ее словам, Саакашвили "как никогда влюблён в свою страну и не думает о своём комфорте, о своих должностях и привилегиях, а лишь о своей стране".

https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752800517.html

грузия

тбилиси

рустави

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, рустави, единое национальное движение, задержание саакашвили в грузии