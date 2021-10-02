https://ria.ru/20211002/tyurma-1752807908.html
Член партии Саакашвили сообщила, что экс-президент продолжает голодовку
Член партии Саакашвили сообщила, что экс-президент продолжает голодовку - РИА Новости, 02.10.2021
Член партии Саакашвили сообщила, что экс-президент продолжает голодовку
Задержанный в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме, сообщила Тина Бокучава, член оппозиционного "Единого национального РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T16:54
2021-10-02T16:54
2021-10-02T16:54
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
рустави
единое национальное движение
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752772980_0:153:1823:1178_1920x0_80_0_0_c187932aa9178f389a75aa5513683532.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Задержанный в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме, сообщила Тина Бокучава, член оппозиционного "Единого национального движения" Грузии, лидером которого является Саакашвили.В субботу Бокучава посетила Саакашвили в пенитенциарном учреждении в городе Рустави (около 30 километров от грузинской столицы). Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси."Я пыталась убедить его в своём мнении о нецелесообразности голодовки. Несмотря на то, что я понимаю, что он считает себя политическим заключённым, что он действительно таким является, и все обвинения носят лишь политический характер, но его решение состоит в том, чтобы продолжить голодовку", - сказала Бокучава журналистам.По ее словам, Саакашвили "как никогда влюблён в свою страну и не думает о своём комфорте, о своих должностях и привилегиях, а лишь о своей стране".
https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752800517.html
грузия
тбилиси
рустави
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752772980_224:189:1592:1215_1920x0_80_0_0_e2740098520910042f6be90dccceacad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, рустави, единое национальное движение, задержание саакашвили в грузии
Член партии Саакашвили сообщила, что экс-президент продолжает голодовку
Член "Единого национального движения" Бокучава: Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме