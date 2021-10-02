https://ria.ru/20211002/twitter-1752799775.html

Twitter во Франции обжаловал решение суда о борьбе с разжиганием ненависти

Twitter во Франции обжаловал решение суда о борьбе с разжиганием ненависти - РИА Новости, 02.10.2021

Twitter во Франции обжаловал решение суда о борьбе с разжиганием ненависти

Социальная сеть Twitter обжаловала решение суда Парижа, которое ранее обязало ее передать общественным организациям документы, описывающие ее меры по борьбе с... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:23

2021-10-02T15:23

2021-10-02T15:23

в мире

технологии

twitter

париж

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Социальная сеть Twitter обжаловала решение суда Парижа, которое ранее обязало ее передать общественным организациям документы, описывающие ее меры по борьбе с ненавистью в интернете, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов Twitter.По данным судебного источника, новое слушание назначено на 9 декабря."Twitter обжаловал решение суда Парижа, обязывающее его передать ассоциациям документы, в которых подробно излагаются его меры по борьбе с ненавистью в интернете", - передает агентство в субботу.По данным агентства, в июле суд во Франции обязал Twitter передать в течение двух месяцев информацию о средствах, используемых для модерирования контента, разжигающего ненависть, шести общественным организациям Франции. Речь идет о следующих организациях: Союз еврейских студентов Франции (UEJF), J'accuse (фр. "Я обвиняю"), SOS Racisme, SOS Homophobie, Международная лига против расизма и антисемитизма (Licra) и Движение против расизма и за дружбу народов (MRAP).

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/shtraf-1751674255.html

https://ria.ru/20180810/1526288222.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, twitter, париж, франция