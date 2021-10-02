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Twitter во Франции обжаловал решение суда о борьбе с разжиганием ненависти
Twitter во Франции обжаловал решение суда о борьбе с разжиганием ненависти - РИА Новости, 02.10.2021
Twitter во Франции обжаловал решение суда о борьбе с разжиганием ненависти
Социальная сеть Twitter обжаловала решение суда Парижа, которое ранее обязало ее передать общественным организациям документы, описывающие ее меры по борьбе с... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:23
2021-10-02T15:23
2021-10-02T15:23
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Социальная сеть Twitter обжаловала решение суда Парижа, которое ранее обязало ее передать общественным организациям документы, описывающие ее меры по борьбе с ненавистью в интернете, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов Twitter.По данным судебного источника, новое слушание назначено на 9 декабря."Twitter обжаловал решение суда Парижа, обязывающее его передать ассоциациям документы, в которых подробно излагаются его меры по борьбе с ненавистью в интернете", - передает агентство в субботу.По данным агентства, в июле суд во Франции обязал Twitter передать в течение двух месяцев информацию о средствах, используемых для модерирования контента, разжигающего ненависть, шести общественным организациям Франции. Речь идет о следующих организациях: Союз еврейских студентов Франции (UEJF), J'accuse (фр. "Я обвиняю"), SOS Racisme, SOS Homophobie, Международная лига против расизма и антисемитизма (Licra) и Движение против расизма и за дружбу народов (MRAP).
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в мире, технологии, twitter, париж, франция
Twitter во Франции обжаловал решение суда о борьбе с разжиганием ненависти
Twitter во Франции обжаловал решение суда о борьбе с разжиганием ненависти в сети