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Туризм
https://ria.ru/20211002/turizm-1752833535.html
Туризм станет перспективной отраслью развития России, заявила Догузова
Туризм станет перспективной отраслью развития России, заявила Догузова - РИА Новости, 02.10.2021
Туризм станет перспективной отраслью развития России, заявила Догузова
Туризм станет одной из перспективных отраслей экономики России на ближайшие десятилетия, так как отрасль за последнее время получила серьезный импульс для... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T23:50
2021-10-02T23:50
туризм
технологии
нальчик
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
россия
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НАЛЬЧИК, 2 окт – РИА Новости. Туризм станет одной из перспективных отраслей экономики России на ближайшие десятилетия, так как отрасль за последнее время получила серьезный импульс для развития, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова."Сегодня у нас есть целый набор и система инструментов, которая позволяет развивать туризм, создавать условия для бизнеса и поддерживать регионы. Необратимые процессы развития туризма по всей стране налицо. Такой импульс придан развитию отрасли, что пути назад нет. Где-то будет ускоренными темпами, где-то медленнее, где-то эффективнее, где-то менее эффективнее, но точно будет развиваться по всей стране. Я уверена, что на ближайшие десятилетия туризм, индустрия гостеприимства станут одной из самых перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики нашей страны", - сказала Догузова в субботу на встрече с представителями туриндустрии в Нальчике.Он отметила, что ранее в стране больше внимания уделялось развитию промышленности, и значительно меньше - сфере услуг, отрасли индустрии туризма, которая "напрямую влияет на облик регионов, страны и на качество жизни людей на местах"."Есть сотни, тысячи населенных пунктов, где только за счет развития туризма можно улучшать жизнь людей, сохранять и создавать рабочие места", - подчеркнула Догузова.
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технологии, нальчик, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия
23:50 02.10.2021
 
Туризм станет перспективной отраслью развития России, заявила Догузова

Глава Ростуризма Догузова: туризм станет одной из перспективных отраслей развития России

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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НАЛЬЧИК, 2 окт – РИА Новости. Туризм станет одной из перспективных отраслей экономики России на ближайшие десятилетия, так как отрасль за последнее время получила серьезный импульс для развития, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
"Сегодня у нас есть целый набор и система инструментов, которая позволяет развивать туризм, создавать условия для бизнеса и поддерживать регионы. Необратимые процессы развития туризма по всей стране налицо. Такой импульс придан развитию отрасли, что пути назад нет. Где-то будет ускоренными темпами, где-то медленнее, где-то эффективнее, где-то менее эффективнее, но точно будет развиваться по всей стране. Я уверена, что на ближайшие десятилетия туризм, индустрия гостеприимства станут одной из самых перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики нашей страны", - сказала Догузова в субботу на встрече с представителями туриндустрии в Нальчике.
Он отметила, что ранее в стране больше внимания уделялось развитию промышленности, и значительно меньше - сфере услуг, отрасли индустрии туризма, которая "напрямую влияет на облик регионов, страны и на качество жизни людей на местах".
"Есть сотни, тысячи населенных пунктов, где только за счет развития туризма можно улучшать жизнь людей, сохранять и создавать рабочие места", - подчеркнула Догузова.
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ТуризмТехнологииНальчикФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Зарина ДогузоваРоссия
 
 
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