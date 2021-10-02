https://ria.ru/20211002/tunberg-1752821785.html

Грету Тунберг заметили в объятиях молодого человека

Грету Тунберг заметили в объятиях молодого человека - РИА Новости, 02.10.2021

Грету Тунберг заметили в объятиях молодого человека

Шведская экоактивистка Грета Тунберг была замечена в компании молодого человека на шествии в защиту климата в Милане, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T20:05

2021-10-02T20:05

2021-10-02T21:13

в мире

милан

оон

глазго (город)

грета тунберг

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг была замечена в компании молодого человека на шествии в защиту климата в Милане, пишет газета Daily Mail.Издание опубликовало снимки, на которых юноша обнимает 18-летнюю Тунберг за плечи, а она кормит его чипсами."Грета ... была в отличном настроении, когда проводила время со своим, по-видимому, близким другом на шествии движения Fridays 4 Future. Таинственный незнакомец также с теплотой обнимал Грету за плечи", - считает газета.Шествие движения Fridays 4 Future прошло в Милане 1 октября, в нем приняли участие около 9 тысяч человек. Манифестация под слоганами "Климат меняется, система нет!", "В аду не так жарко", "За планету!" прошла на фоне предварительного заседания по подготовке к конференции ООН по изменению климата в Глазго (COP26).

https://ria.ru/20210802/tunberg-1743904864.html

милан

глазго (город)

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в мире, милан, оон, глазго (город), грета тунберг