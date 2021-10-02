https://ria.ru/20211002/tramp-1752813247.html

Трамп рассказал, какой вакциной привился от коронавируса

Трамп рассказал, какой вакциной привился от коронавируса - РИА Новости, 02.10.2021

Трамп рассказал, какой вакциной привился от коронавируса

Бывший президент США Дональд Трамп впервые раскрыл, что привился от коронавируса вакциной Pfizer, и не исключил, что может ревакцинироваться. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T18:20

2021-10-02T18:20

2021-10-02T18:20

распространение коронавируса

в мире

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сша

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дональд трамп

коронавирусы

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп впервые раскрыл, что привился от коронавируса вакциной Pfizer, и не исключил, что может ревакцинироваться."Ну, меня привили Pfizer, но я был бы очень рад любой из них (вакцин)", - сказал он в интервью интернет-порталу Yahoo Finance.В США одобрены к применению вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Трамп ставит в заслугу своей администрации их ускоренную разработку и ввод в оборот.Прошлой осень Трамп переболел коронавирусом и ненадолго попал в больницу. Он и первая леди Мелания Трамп привились в январе, незадолго до отъезда из Вашингтона, но объявили об этом только в марте, пишет Yahoo Finance.По возрасту 75-летний Трамп может рассчитывать на третью - бустерную - дозу для укрепления иммунитета. Экс-президент допустил возможность ревакцинации, если почувствует, что "это необходимо". В минувший понедельник третью прививку от коронавируса сделал действующий президент США Джо Байден, которому 78 лет. На прошлой неделе медицинские власти страны одобрили бустерную дозу вакцины Pfizer для людей старше 65 лет и представителей разнообразных групп риска менее преклонного возраста.В пятницу число жертв коронавирусной пандемии в США официально достигло 700 тысяч человек. "Я думал, что к этому времени все уже давно закончится", - признался Трамп.

https://ria.ru/20210803/amerikantsy-1744180892.html

https://ria.ru/20210702/pfizer-1739699970.html

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