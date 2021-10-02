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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211002/tramp-1752813247.html
Трамп рассказал, какой вакциной привился от коронавируса
Трамп рассказал, какой вакциной привился от коронавируса - РИА Новости, 02.10.2021
Трамп рассказал, какой вакциной привился от коронавируса
Бывший президент США Дональд Трамп впервые раскрыл, что привился от коронавируса вакциной Pfizer, и не исключил, что может ревакцинироваться. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T18:20
2021-10-02T18:20
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
сша
джо байден
johnson & johnson
дональд трамп
коронавирусы
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп впервые раскрыл, что привился от коронавируса вакциной Pfizer, и не исключил, что может ревакцинироваться."Ну, меня привили Pfizer, но я был бы очень рад любой из них (вакцин)", - сказал он в интервью интернет-порталу Yahoo Finance.В США одобрены к применению вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и Johnson&amp;Johnson. Трамп ставит в заслугу своей администрации их ускоренную разработку и ввод в оборот.Прошлой осень Трамп переболел коронавирусом и ненадолго попал в больницу. Он и первая леди Мелания Трамп привились в январе, незадолго до отъезда из Вашингтона, но объявили об этом только в марте, пишет Yahoo Finance.По возрасту 75-летний Трамп может рассчитывать на третью - бустерную - дозу для укрепления иммунитета. Экс-президент допустил возможность ревакцинации, если почувствует, что "это необходимо". В минувший понедельник третью прививку от коронавируса сделал действующий президент США Джо Байден, которому 78 лет. На прошлой неделе медицинские власти страны одобрили бустерную дозу вакцины Pfizer для людей старше 65 лет и представителей разнообразных групп риска менее преклонного возраста.В пятницу число жертв коронавирусной пандемии в США официально достигло 700 тысяч человек. "Я думал, что к этому времени все уже давно закончится", - признался Трамп.
https://ria.ru/20210803/amerikantsy-1744180892.html
https://ria.ru/20210702/pfizer-1739699970.html
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в мире, вакцинация, сша, джо байден, johnson & johnson, дональд трамп, коронавирусы, yahoo, меланья трамп, коронавирус covid-19
18:20 02.10.2021
 
Трамп рассказал, какой вакциной привился от коронавируса

Трамп впервые рассказал, что привился от коронавируса вакциной Pfizer

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп впервые раскрыл, что привился от коронавируса вакциной Pfizer, и не исключил, что может ревакцинироваться.
"Ну, меня привили Pfizer, но я был бы очень рад любой из них (вакцин)", - сказал он в интервью интернет-порталу Yahoo Finance.
В США одобрены к применению вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Трамп ставит в заслугу своей администрации их ускоренную разработку и ввод в оборот.
Прошлой осень Трамп переболел коронавирусом и ненадолго попал в больницу. Он и первая леди Мелания Трамп привились в январе, незадолго до отъезда из Вашингтона, но объявили об этом только в марте, пишет Yahoo Finance.
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По возрасту 75-летний Трамп может рассчитывать на третью - бустерную - дозу для укрепления иммунитета. Экс-президент допустил возможность ревакцинации, если почувствует, что "это необходимо". В минувший понедельник третью прививку от коронавируса сделал действующий президент США Джо Байден, которому 78 лет. На прошлой неделе медицинские власти страны одобрили бустерную дозу вакцины Pfizer для людей старше 65 лет и представителей разнообразных групп риска менее преклонного возраста.
В пятницу число жертв коронавирусной пандемии в США официально достигло 700 тысяч человек. "Я думал, что к этому времени все уже давно закончится", - признался Трамп.
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Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияСШАДжо БайденJohnson & JohnsonДональд ТрампКоронавирусыYahooМеланья ТрампКоронавирус COVID-19
 
 
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