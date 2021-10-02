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Читавший лекцию во время ЧП в Перми профессора продолжает работу в вузе
Читавший лекцию во время ЧП в Перми профессора продолжает работу в вузе - РИА Новости, 02.10.2021
Читавший лекцию во время ЧП в Перми профессора продолжает работу в вузе
Профессор пермского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, продолжает работать в вузе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T12:42
2021-10-02T12:42
общество
образование - общество
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 2 окт - РИА Новости. Профессор пермского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, продолжает работать в вузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения."Группе заменили преподавателя по рекомендации психологов. Профессор Сыромятников продолжает работу в вузе. Учебная нагрузка у него не изменилась", - отметили в вузе.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.Ранее стало известно, что в момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Сыромятников читал курс по истории русской литературы. Он отказался прервать лекцию из-за ЧП. Профессор рассказал РИА Новости, что аудитория, в которой шла лекция, имела металлическую дверь и находилась на пятом этаже. Преподаватель также подчеркнул, что дверь из аудитории в коридор была закрыта.Сыромятников - доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета. Преподает академическое и деловое письмо, русский язык в деловой документации, русскую литературу XIX века, русскую литературу и православие, философию, этику, эстетику, культурологию, сообщается на сайте вуза. В сфере его научных интересов - вопросы, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского, проблемам русской историософии и теологии. Одна из его монографий посвящена русской идее в романе "Преступление и наказание". Сыромятников возглавляет региональное отделение Всероссийского общества Ф.М. Достоевского.
https://ria.ru/20210922/professor-1751226511.html
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общество, образование - общество, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
12:42 02.10.2021
 
Читавший лекцию во время ЧП в Перми профессора продолжает работу в вузе

Профессор Сыромятников, читавший лекцию во время ЧП в Перми, продолжает работу в вузе

© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Алексей Смирнов
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ПЕРМЬ, 2 окт - РИА Новости. Профессор пермского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, продолжает работать в вузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
"Группе заменили преподавателя по рекомендации психологов. Профессор Сыромятников продолжает работу в вузе. Учебная нагрузка у него не изменилась", - отметили в вузе.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
Ранее стало известно, что в момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Сыромятников читал курс по истории русской литературы. Он отказался прервать лекцию из-за ЧП. Профессор рассказал РИА Новости, что аудитория, в которой шла лекция, имела металлическую дверь и находилась на пятом этаже. Преподаватель также подчеркнул, что дверь из аудитории в коридор была закрыта.
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 03:05
Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия
Сыромятников - доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета. Преподает академическое и деловое письмо, русский язык в деловой документации, русскую литературу XIX века, русскую литературу и православие, философию, этику, эстетику, культурологию, сообщается на сайте вуза. В сфере его научных интересов - вопросы, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского, проблемам русской историософии и теологии. Одна из его монографий посвящена русской идее в романе "Преступление и наказание". Сыромятников возглавляет региональное отделение Всероссийского общества Ф.М. Достоевского.
 
ОбществоОбразование - ОбществоПермьСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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