https://ria.ru/20211002/syromyatnikov-1752787885.html

Читавший лекцию во время ЧП в Перми профессора продолжает работу в вузе

Читавший лекцию во время ЧП в Перми профессора продолжает работу в вузе - РИА Новости, 02.10.2021

Читавший лекцию во время ЧП в Перми профессора продолжает работу в вузе

Профессор пермского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, продолжает работать в вузе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T12:42

2021-10-02T12:42

2021-10-02T12:42

общество

образование - общество

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751118365_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_574d4db2b9eec0bd57038992eee053e1.jpg

ПЕРМЬ, 2 окт - РИА Новости. Профессор пермского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, продолжает работать в вузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения."Группе заменили преподавателя по рекомендации психологов. Профессор Сыромятников продолжает работу в вузе. Учебная нагрузка у него не изменилась", - отметили в вузе.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.Ранее стало известно, что в момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Сыромятников читал курс по истории русской литературы. Он отказался прервать лекцию из-за ЧП. Профессор рассказал РИА Новости, что аудитория, в которой шла лекция, имела металлическую дверь и находилась на пятом этаже. Преподаватель также подчеркнул, что дверь из аудитории в коридор была закрыта.Сыромятников - доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета. Преподает академическое и деловое письмо, русский язык в деловой документации, русскую литературу XIX века, русскую литературу и православие, философию, этику, эстетику, культурологию, сообщается на сайте вуза. В сфере его научных интересов - вопросы, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского, проблемам русской историософии и теологии. Одна из его монографий посвящена русской идее в романе "Преступление и наказание". Сыромятников возглавляет региональное отделение Всероссийского общества Ф.М. Достоевского.

https://ria.ru/20210922/professor-1751226511.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, пермь, стрельба в пермском госуниверситете